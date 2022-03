L’Ucraina consegnerà una “ricompensa” airdrop ai donatori di criptovalute

L’Ucraina ha confermato un airdrop ai sostenitori che hanno donato criptovalute agli indirizzi ufficiali del proprio portafoglio digitale.

L’Ucraina ha confermato che effettuerà un lancio aereo per premiare i donatori che hanno aiutato finanziariamente il paese nei suoi sforzi bellici con la Russia.

La comunità delle criptovalute si è mobilitata per sostenere l’Ucraina negli ultimi giorni nel tentativo di aiutare la nazione a combattere l’attacco militare russo. Sabato scorso, il governo ha inviato un appello per le donazioni di Bitcoin, Ethereum e Tether e da allora ha iniziato ad accettare TRON, Polkadot e Solana.

Le donazioni al solo governo hanno finora superato i 28 milioni di dollari.

Ora, l’Ucraina sta pianificando di ringraziare i suoi donatori, almeno simbolicamente.

ha annunciato ieri il Paese dell’Europa orientale su Twitter.

L’istantanea verrà scattata domani, 3 marzo, alle 18:00 ora di Kiev. Ricompensa da seguire!

Cosa sono gli airdrop

Gli airdrop di criptovalute in genere coinvolgono i team di progetto che distribuiscono token gratuiti a gruppi specifici all’interno della comunità di criptovalute, di solito i primi utenti, come ricompensa per il bootstrap del progetto. Sono anche comunemente usati come tattiche promozionali.

I token sono in genere creati dal nulla e iniziano la loro vita come attività senza valore. Tuttavia, possono diventare preziosi dopo la loro distribuzione, a seconda della loro utilità o proposta di valore.

In alcuni casi, alcune piattaforme o aziende inviano Bitcoin gratuiti per attirare utenti.

Ad esempio, El Salvador ha inviato in onda $ 30 di Bitcoin a tutti i suoi cittadini che hanno scaricato l’applicazione ufficiale del portafoglio digitale Chivo. Il tutto per promuovere l’adozione di Bitcoin all’interno della nazione. Scopri di più leggendo il nostro articolo “Boom Bitcoin a El Salvador“.

I dubbi di airdrop

Nel caso dell’Ucraina, tuttavia, l’airdrop di Bitcoin vanificherebbe lo scopo della campagna di beneficenza.

Sebbene il paese non abbia condiviso alcun dettaglio specifico sull’airdrop, è lecito ritenere che sarà probabilmente condotto su una blockchain diversa da Bitcoin a causa delle limitate capacità di programmabilità della rete.

Se l’airdrop verrà eseguito su Ethereum o Polkadot, tuttavia, l’Ucraina sarà in grado di premiare i suoi donatori con token fungibili, NFT o persino badge POAP senza valore.

Il fondatore di TRON Justin Sun ha risposto all’annuncio dell’Ucraina dicendo che sarebbe ingiusto per i donatori di TRON essere esclusi dalla distribuzione, suscitando indignazione da parte della più ampia comunità di criptovalute.

Non si tratta di aspettarsi un ritorno, ma se un airdrop va a tutto ciò che è stato donato ed escludendo TRON è INGIUSTO!

ha scritto su più tweet, provocando un torrente di richiami da parte degli spettatori.

I meriti dell’annuncio

L’annuncio dell’airdrop dell’Ucraina sembra aver funzionato incredibilmente bene nell’attirare più donazioni.

I dati mostrano che le donazioni di Ethereum hanno iniziato ad accumularsi subito dopo l’annuncio dell’airdrop. In meno di sei ore da allora, l’Ucraina ha ricevuto più di 3 milioni di dollari in Ethereum e Tether. Queste rappresentano quasi un terzo di tutte le donazioni ricevute su quell’indirizzo da quando il paese colpito dalla guerra ha iniziato ad accettare criptovalute il 26 Febbraio.

Mentre il governo ucraino ha ricevuto circa $ 28 milioni, almeno $ 23 milioni sono stati raccolti attraverso altre campagne di raccolta fondi, tra cui un appello per Bitcoin dall’organizzazione no profit Come Back Alive e varie iniziative incentrate sulla NFT. Ciò porta il totale raccolto attraverso la criptovaluta sostanzialmente superiore all’aiuto finanziario delle Nazioni Unite per il paese, che attualmente è di circa $ 20 milioni.