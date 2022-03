TP-Link Powerline: internet ovunque con un gesto al minimo storico

Se non vuoi destreggiarti tra extender, kit mesh e router vari per portare la connessione in tutta la casa, c’è un metodo decisamente più semplice, come il kit TP-Link TL-WPA7517 Powerline. Si tratta di un sistema che ti consente di trasferire la rete internet sull’impianto elettrico in un solo gesto, oggi disponibile al minimo storico per soli 60 euro su Amazon.

Kit TP-Link TL-WPA7517 Powerline: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di una soluzione semplice e accessibile per tutti. Il kit si compone di 2 dispositivi, entrambi con una spina integrata, che andranno semplicemente inseriti nella presa di corrente. Il primo dovrai collocarlo nei pressi del modem principale e connesso a quest’ultimo. Fatto ciò, avrai l’intero impianto elettrico attraversato dalla rete internet e non dovrai preoccuparti della distanza tra la camera da coprire e il modem. Non ti rimane quindi che collegare il secondo dispositivo nell’ambiente in cui utilizzare la connessione ed il gioco è fatto. Dal punto di vista dell’installazione, quindi, è senza dubbio una delle alternative più pratiche e funzionali disponibili. Non mancano, infatti, le porte RJ45 Gigabit LAN che ti permettono di sfruttare a pieno la velocità e la stabilità delle reti Fibra. A queste porte potrai connettere sia direttamente un computer, una console o un decoder, sia uno switch di rete per connettere tutti i dispositivi insieme.

La gestione di questa, poi, è ancora più comoda e pratica grazie all’applicazione dedicata per i dispositivi mobili. Da qui potrai accedere a tutte le funzioni di rete, selezionare la modalità notturna per i LED e verificare sia lo stato che i dispositivi connessi. Non manca in ogni caso la connessione wireless, che propone una configurazione dual-band per una velocità combinata di 750Mbps. Molto interessante la possibilità di utilizzare i dispositivi come semplici extender, ampliando la copertura della rete senza fili che non cambierà né nome né password. Inoltre, grazie alla tecnologia Wi-Fi Auto-Sync potrai aggiungere ulteriori nodi in qualsiasi momento, come una vera e propria rete mesh, che effettueranno automaticamente la configurazione.

Grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino, il kit TP-Link TL-WPA7517 Powerline è disponibile su Amazon a soli 59,98 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso mai registrato fino ad ora.