La giovane “spia” di Elon Musk ha un nuovo bot in grado di monitorare gli aerei russi

Vi ricordate la giovane spia di Elon Musk? Se la risposta è no, prima di procedere, vi consigliamo di scoprire il suo bot leggendo il nostro articolo “La giovane “spia” degli spostamenti di Elon Mask alza la posta: da 5000 a 50000 dollari!“.

Visti gli ultimi eventi tra Russia e Ucraina, questo giovane ha voluto concentrare i suoi sforzi anche sui miliardari russi. In questo modo ha creato un account che, tramite lo stesso bot, si occupa di tracciare gli aerei privati di queste persone.

Gli oligarchi russi sotto i riflettori

Chiamato Russian Oligarch Jets, questo account traccia continuamente gli aerei privati di più persone influenti nel paese . Ed è che tra le loro liste ci sono personalità della statura di Roman Abramovich, noto per essere il proprietario della squadra di calcio del Chelsea FC, o Alisher Usmánov, che secondo la rivista Forbes detiene la terza posizione di uomo più ricco della Russia, essendo anche uno dei maggiori azionisti dell’Arsenall Football Club.

L’account è stato lanciato domenica scorsa e, già da subito, ha ottenuto dati dagli aerei privati di queste persone.

Il lancio di questo nuovo account coincide con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia e, soprattutto, a più membri della cerchia ristretta di Vladimir Putin. Oltre ad aver bloccato tutti i beni in dollari della Banca centrale russa, queste sanzioni mirano a congelare i beni degli oligarchi russi più vicini al Cremlino, compresi yacht e ville.

Sweeney ha creato poi un altro account per tracciare espressamente il jet privato di Vladimir Putin. Nonostante gli sforzi, il giovane ha spiegato che l’account non offrirebbe dati precisi come gli altri, poiché ci sono diversi aerei e non ci sono molte informazioni sui voli disponibili in Russia.

Come funziona il tracciamento del bot

Il bot si basa sui dati forniti da ADS-B, che è completamente pubblico.

Nell’account dedicato al jet di Elon Musk, il giovane ha spiegato come ogni veicolo aereo del mondo deve disporre di un dispositivo transponder. Il dispositivo è preposto all’invio e alla ricezione delle comunicazioni per avere informazioni in ogni momento del traffico aereo.

Il fatto che questo sia pubblico, non comporterebbe dunque una reale inosservanza sulla legge della privacy.