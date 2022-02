Youtube si rinnova aggiornando il design della sua app mobile: ecco cosa cambia

YouTube sta lanciando una nuova interfaccia per il lettore a schermo intero della sua app mobile, che dovrebbe rendere più facile interagire con le funzioni sociali disponibili sotto i video, come visualizzare commenti e condividere ciò che stai guardando. La vecchia versione nascondeva la maggior parte di queste funzionalità tramite uno swipe verso l’alto nella sezione “altri video“, mentre la nuova versione mette in primo piano i video correlati.

La modifica viene visualizzata solo quando guardi a schermo intero: ma l’app sembra sostanzialmente la stessa quando guardi un video in modalità verticale. In questo modo, tuttavia, si ha il vantaggio di avere un facile accesso al pulsante di condivisione e ad altri controlli. Questo tipo di funzione adesso potrà essere utilizzata anche quando utilizzi il dispositivo in modalità orizzontale.

Cosa cambia dalla vecchia versione

Con la vecchia interfaccia utente, bisognava scorrere verso l’alto per poter mettere Mi piace o Non mi piace, mentre per poter uscire dalla modalità a schermo intero bisognava scorrere verso il basso. Ora invece si può accedere facilmente alla modalità che consente di vedere i commenti anche mentre ci si trova in modalità orizzontale.

Prima della nuova interfaccia utente, bisognava cliccare la sezione dei commenti in modalità verticale per aprirla, e passare alla modalità a schermo intero. Ora puoi visualizzarli toccando il pulsante dei commenti. Questo tipo di funzione rende effettivamente la sezione più facile da raggiungere.

Il nuovo design arriverà sia su iOS che su Android, mentre la funzione ha iniziato ad essere lanciata lunedì, secondo il portavoce di Google Allison Toh. Finora non sembra essere arrivato a tutti, ma più persone hanno riferito di aver già provato il nuovo stile dell’app.

Fonte: theverge