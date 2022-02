Vuoi liberare spazio su Google Drive? Ecco come fare

Google Drive è il servizio di cloud storage di casa Google, come facilmente intuibile dal nome stesso, ed è pure una tra le soluzioni maggiormente diffuse e apprezzate della categoria. Chi ne fa largo impiego, non dovrebbe quindi sorprendersi nel visualizzare un avviso indicante che lo spazio è esaurito, in special modo chi sfrutta la versione base e gratuita del servizio che offre una minore quantità di storage, pari a 15 GB.

Google Drive: ecco tutti i modi per liberare spazio d’archiviazione

In situazioni del genere, si può quindi procedere andando a rimuovere i file inutili. Ma in che modo? La risposta è presto data: mediante il tool apposito messo a disposizione da “big G” per gestire lo spazio di archiviazione dell’account.

Per servircene, raggiungiamo la relativa pagina Web, dopodiché selezioniamo la categoria di file relativamente alla quale ci interessa andare ad agire (es. File grandi), quindi gli elementi che intendiamo rimuovere e procediamo con la cancellazione facendo clic sull’icona con il cestino barrato situata in alto a destra. Va tenuto presente che gli elementi cancellati non sono più recuperabili.

Da notare che il problema dello spazio esaurito su Google Drive potrebbe derivare anche dai file che altri utenti hanno scelto di condividere con noi. In tal caso, possiamo procedere recandoci sulla home page di Google Drive, facendo clic sulla voce Condivisi con me presente nel menu laterale, individuando gli elementi di cui vogliamo sbarazzarci, facendoci clic destro sopra e scegliendo l’opzione Rimuovi dal menu che compare.

Per evitare, a monte, che il nostro Google Drive possa essere “intasato” da elementi condivisi, possiamo altresì decidere di bloccare la condivisione dei file da parte di specifici utenti. Per riuscirci, abilitiamo la visualizzazione sotto forma di elenco (se non abbiamo già provveduto a farlo) cliccando sull’icona con l’elenco in alto a destra, individuiamo l’utente relativamente al quale vogliamo andare ad agire dalla colonna Condiviso da, facciamoci clic destro sopra e selezioniamo l’opzione Blocca [nome utente] dal menu che si apre.