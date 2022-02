Una nuova versione di Microsoft Lists è in prova per i primi 200mila che si iscrivono

Microsoft Lists è ora disponibile come anteprima gratuita per gli utenti con un account Microsoft per uso personale, ma solo per le prime 200.000 persone che si iscrivono. Lists, un termine che indica una sorta di gestione delle attività era una funzione disponibile solo per alcuni utenti aziendali.

Microsoft afferma che l’anteprima è basata sul “codice di Microsoft Lists” e include alcune nuove funzionalità, tra cui le visualizzazioni a schede e la possibilità di aggiungere immagini in linea. Sfortunatamente, l’anteprima non è una versione completa e non mostra tutte le potenzialità, poiché Microsoft afferma che mancano alcune features (sebbene non sia chiaro esattamente cosa). Inoltre, non è ancora disponibile sull’app iOS o Android.

Un app conosciuta ancora da pochi ma dal grande potenziale

Se decidi di provare l’anteprima, tieni presente che ci sono alcune limitazioni allo spazio di archiviazione, e alcune richiedono molta memoria. Puoi creare fino a 50 elenchi con un limite massimo di 2000 elementi per elenco e caricare fino a 200 MB di video, file e immagini in ciascun elenco.

Lanciato per la prima volta nel 2020, Lists è ancora un prodotto abbastanza acerbo: essenzialmente consente agli utenti di creare, gestire e condividere vari elenchi su tutti i dispositivi e con i colleghi. Offre modelli già pronti (come la maggior parte dei prodotti Microsoft) per diverse esigenze, come alcuni per un itinerario di eventi, asset manager, checklist di onboarding e altro ancora.

E se utilizzi già altre app di gestione delle attività, come Asana e Airtable, probabilmente avrai familiarità con la funzione di Lists che ti consente di passare da un calendario, una griglia e un layout personalizzato durante la visualizzazione del tuo progetto. Per le aziende, si è capito che gli elenchi potrebbero tornare utili per attività legate al lavoro, come tenere traccia dei potenziali candidati o gestire i contenuti di un sito web. Ma per il resto di noi, potrebbe essere uno strumento utile per gestire e organizzare ricette o tenere traccia delle nostre domande di lavoro.

Fonte: the verge