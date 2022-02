SanDisk Ultra Dual Drive Go: la pendrive più versatile in offerta

Libera la memoria dei tuoi dispositivi mobili in un attimo e senza passare per il PC con la SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB . Una chiavetta USB capiente e con una doppia interfaccia che ti consente di avere un dispositivo di archiviazione esterna versatile e sempre a portata di mano, con meno di 15 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB: caratteristiche tecniche

La proposta di SanDisk ha un design estremamente robusto e durevole grazie ad una scocca realizzata completamente in metallo in una veste nera. La doppia interfaccia sfrutta un coperchio ruotabile che integra un’asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi semplificando il trasporto e riducendo il rischio di smarrimento. Da un lato, infatti, presenta l’interfaccia USB Type-A per il collegamento al computer, mentre dall’altro una USB Type-C. La pendrive si avvale della specifica USB 3.1 Gen1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Naturalmente è retrocompatibile con le specifiche precedenti, a patto di rinunciare a parte della velocità.

Una delle feature più interessanti è però la compatibilità con l’applicazione SanDisk Memory Zone disponibile per dispositivi Android. Questa consente di gestire rapidamente lo spazio ed effettuare backup rapidi in pochi e semplici passaggi guidati. Da qui, inoltre, potrai calendarizzare i backup in modo che avvengano in modo del tutto automatico al collegamento della chiavetta. Nel complesso un dispositivo semplice, ma estremamente efficace ideale non solo per il tempo libero, ma anche per l’uso professionale.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 41%, la SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB è disponibile su Amazon a soli 13,56 euro con spedizione Prime.