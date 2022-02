Non temere blackout e sbalzi di tensione con questo UPS

Se utilizzi il computer a livello professionale, allora saprai benissimo quanto sia utile un gruppo di continuità per salvaguardare il tuo lavoro. Il Tecnoware Era Plus 1500 ti fornisce una soluzione di ottima qualità, ideale non solo per l’ufficio, ma anche per l’utilizzo domestico, con un prezzo inferiore ai 100 euro grazie all’offerta di Amazon.

Gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1500: caratteristiche tecniche

La soluzione di Tecnoware si caratterizza per un design piuttosto minimale, senza alcun rumore o fruscio garantendo la massima silenziosità. Questo consente di installare l’UPS in qualsiasi posizione continuando a lavorare senza alcuna distrazione. Nella parte posteriore sono presenti due prese schuko per il collegamento delle apparecchiature elettroniche. Naturalmente il dispositivo è pensato per l’utilizzo con i computer, ma è possibile collegare qualsiasi altro dispositivo come sistemi di videosorveglianza, modem o registratori di cassa. Il vantaggio principale è chiaramente l’autonomia per i dispositivi collegati che, nel caso di un computer, raggiunge ben 20 minuti in caso di blackout.

Tuttavia, altrettanto rilevante è la protezione che questo riesce ad offrire ai sistemi collegati. All’interno, infatti, ospita uno stabilizzatore di tensione con tecnologia AVR Plus esclusiva. Questo garantisce che l’output sia stabile e costante proteggendo i dispositivi da sovratensioni e sottotensioni. Tra le feature più interessanti c’è il software di gestione TecnoManager per la gestione dell’UPS direttamente dal PC. Da qui potrai monitorare in tempo reale lo stato del dispositivo e impostare un timer per l’accensione e lo spegnimento automatici. In questo modo potrai ottimizzare l’utilizzo dell’UPS salvaguardando la batteria interna e risparmiando energia. Una soluzione semplicemente perfetta per lavorare con la massima sicurezza e tranquillità.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Tecnoware Era Plus 1500 è disponibile su Amazon a soli 89,90 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.