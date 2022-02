Le migliori estensioni di Chrome per poter creare contenuti su Youtube al meglio

Creare un canale YouTube non è facile, e trovare un pubblico può essere ancora più difficile. Fortunatamente, ci sono molti strumenti che renderanno il processo molto più semplice. Ecco quattro dei migliori che puoi ottenere gratuitamente, interamente all’interno del tuo browser Chrome.

TubeBuddy

TubeBuddy, l’estensione numero uno per i creatori di YouTube. Questa estensione di Google Chrome si integra completamente in YouTube stesso, il che significa che la noterai solo quando vorrai utilizzarla.

L’estensione offre una gamma di diversi strumenti web e di produttività per aiutare nella creazione dei contenuti. Ad esempio, è presente una suite approfondita di strumenti per l’ottimizzazione di tag, titoli e descrizioni. Queste funzioni includono la ponderazione del traffico tipico del tuo canale specifico, i risultati di ricerca attuali, la concorrenza e l’ottimizzazione.

Tutte queste funzionalità si uniscono per aiutarti a creare titoli per i tuoi video che hanno un buon rendimento. TubeBuddy contiene anche una serie di strumenti di elaborazione. Questi strumenti possono aiutarti a creare miniature migliori scegliendo da modelli preconfigurati, se necessario.

Ci sono anche un numero impressionante di strumenti di analisi e test avanzati per aiutarti ad accertare quali contenuti verranno visualizzati.

Keywords Everywhere

Keywords Everywhere , un’estensione di Chrome che raccoglie dati sulle parole chiave in una vasta gamma di siti web.

L’estensione raccoglie informazioni su Google, YouTube, Amazon e molti altri siti web.

Ciò ti consente di tenere traccia di un’enorme quantità di informazioni ad esempio, mostra le prime 5000 parole chiave per tutte le pagine e i siti web su Google. Mostra anche tendenze, parole chiave correlate, ciò che le persone cercano e altro ancora.

Con YouTube, è una storia leggermente diversa. Esiste una funzione che ti consente di controllare approfondimenti video, tag, approfondimenti di ricerca e metriche dei risultati dei motori di ricerca.

Sono offerte anche opzioni a pagamento per quelli di che trovano l’estensione particolarmente utile. Sono disponibili volumi di ricerca mensile, analisi del costo per clic, dati sulla concorrenza e sulle tendenze e altro ancora. Sebbene non sia gratuito, come lo sono il resto delle funzionalità.

Social Blade

Se stai cercando di monitorare come sta andando il tuo account YouTube rispetto ad altri, Social Blade è il modo migliore per farlo. Social Blade è uno strumento di analisi sia per YouTube che per TwitchTV. Raccoglie un’enorme quantità di informazioni sui canali YouTube come il numero di iscritti, spettatori e altro ancora.

Suddivide queste informazioni in ranghi basati su altri utenti nel sistema. Gradi più alti significano una migliore crescita del canale e conteggio degli abbonati, mentre i ranghi più bassi sono l’opposto. L’estensione stessa ti consente di accedere a qualsiasi canale, incluso il tuo, con un semplice clic. Dall’estensione, verranno immediatamente visualizzate tutte le informazioni rilevanti sul canale che stai guardando.

Inoltre, Social Blade presenta una casella Social Blade integrata a destra di qualsiasi video che stai guardando su YouTube. Ciò significa che puoi ottenere queste importanti statistiche, indipendentemente da ciò che stai guardando.

vidIQ Vision per YouTube

Infine, abbiamo vidIQ Vision per YouTube. E’ più di una semplice estensione e può aiutarti a ottimizzare i tuoi contenuti di YouTube. Ti aiuta anche a imparare e capire come funziona YouTube in modo da poterlo sfruttare al meglio.

Informazioni come come YouTube sceglie i suoi video correlati, come i video YouTube classifica i video quando li cerchi, come YouTube sceglie quali video consigliare. Tutto questo e altro fanno parte di questa estensione di Chrome.

Fonte: makeusof