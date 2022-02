La massima connettività possibile al minimo prezzo con questo HUB USB-C

Puoi espandere la connettività del tuo computer con un semplice accessorio ed una sola porta USB Type-C grazie all’HUB Tecnoware 13 in 1. Un dispositivo estremamente compatto, ideale da portare sempre con sé nella borsa o nello zaino del computer, disponibile a soli 60 euro su Amazon.

HUB USB-C Tecnoware 13 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB presenta un design realizzato completamente in lega di alluminio per agevolare la dissipazione del calore e garantire la massima robustezza. La scelta è dovuta alla presenza di una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) che consente di collegare l’alimentatore del PC direttamente all’HUB. In questo modo avrai la massima connettività e la ricarica di dispositivi mobili e computer contemporaneamente. Decisamente interessante la presenza di ben tre uscite audio/video, due HDMI e una VGA, che consentono di collegare fino a 3 monitor aggiuntivi con una risoluzione massima di 4K. Da questo punto di vista, una feature indispensabile per i professionisti che gestiscono flussi di lavoro impegnativi e vogliono godere di un’area più ampia.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A che ammontano a quattro, di cui tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste offrono la migliore soluzione per il collegamento di periferiche di archiviazione esterne come pendrive, hard disk o SSD. A queste si affianca una seconda porta USB Type-C per il trasferimento dati. Pratico il lettore di schede capace di leggere e/o scrivere contemporaneamente 2 diverse memory card. Completa la dotazione la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che, attraverso la connessione via cavo, garantisce le migliori prestazioni di rete. Ciliegina sulla torta è un jack da 3,5 millimetri per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni.

Grazie ad uno sconto del 20%, l’HUB USB-C Tecnoware 13 in 1 è disponibile su Amazon a soli 59,90 euro con spedizione Prime.