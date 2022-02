Funzionalità Facebook: ecco quali, secondo gli utenti, sarebbero da aggiungere

Qual è quella cosa fondamentale che vorresti vedere aggiunta a Facebook? Di recente è stata posta questa domanda alla community SMT che non si è affatto trattenuta.

Un sacco di suggerimenti sono arrivati su come migliorare Facebook, alcuni dei quali sono stati ripetutamente suggeriti nel tempo e probabilmente non si realizzeranno mai.

Ecco alcuni delle migliori proposte condivise e la relativa risposta di Facebook.

1. Pulsante “dislike”

L’aggiunta di funzionalità più richiesta è stata, ovviamente, il pulsante “non mi piace”, che offre agli utenti un modo per segnalare rapidamente la loro disapprovazione a un post o un commento nell’app. Il che, in qualche modo, probabilmente aiuterebbe a migliorare gli algoritmi e l’esperienza utente di Facebook.

Tuttavia, Il CEO di Meta Mark Zuckerberg, già da tempo abbraccia la visione di Youtube in merito a tale argomento:

Alcune persone hanno chiesto un pulsante Non mi piace perché vogliono essere in grado di dire ‘Quella cosa non va bene’. E non è qualcosa che pensiamo sia positivo per il mondo. Quindi non lo costruiremo. Io non credo che ci sia bisogno di un meccanismo di voto per stabilire se i post sono buoni o cattivi. Non credo che sia socialmente molto prezioso o positivo per la comunità aiutare le persone a condividere i momenti importanti della loro vita.

2. Assistenza clienti migliorata

Anche questo era previsto, con l’assistenza clienti di Meta che veniva spesso criticata per non aver fornito risposte adeguate, o addirittura non essere stata contattabile in alcun modo diretto, con la maggior parte delle sue guide e note che rimandavano invece gli utenti ai suoi forum di assistenza online.

Meta ne è ben consapevole e ha lavorato per migliorare.

3. Blocco delle parole chiave esteso

Diversi utenti hanno richiesto strumenti di blocco delle parole chiave su Facebook, che si applicherebbero anche a tutte le app di Meta una volta implementate per aiutare gli utenti a gestire meglio la loro esperienza in app.

Per essere chiari, al momento puoi bloccare la visualizzazione di parole chiave specifiche nei post o nei commenti sul tuo profilo o sulla tua Pagina aziendale. Ma non puoi bloccarli completamente dalla tua vista, sebbene Meta abbia testato esattamente questo in una fase successiva, quindi è tecnicamente possibile.

4. Feed cronologico

Sì, il caro vecchio feed cronologico inverso e privo di algoritmi, che secondo alcuni renderebbe Facebook, Instagram, Twitter e ogni altra piattaforma sociale un posto molto migliore.

La verità non è chiara, poiché Meta afferma che quando gli utenti non hanno un feed definito da un algoritmo, in realtà finiscono per perdere molti più aggiornamenti più importanti di amici e familiari nell’app, oltre ai post di pagine a cui tengono.

Alcuni utenti, tuttavia, lo stanno ancora chiedendo, mentre vale la pena notare che Facebook ha effettivamente un’opzione di ordinamento variabile “post recenti” per il feed delle notizie, quindi puoi effettivamente provare l’app senza l’algoritmo in questo momento. Non è un’impostazione predefinita: non puoi impostare il feed per visualizzare il feed non algoritmico ogni volta che apri l’app, devi ordinarlo manualmente ogni volta.

Meta considererebbe di renderlo un’opzione impostabile? Il sospetto è di no, e attualmente sta implementando lo stesso ordinamento manuale anche su Instagram, ribadendo quell’approccio.

Ancora una volta, i dirigenti di Meta hanno ripetutamente notato che l’esperienza dell’utente è dimostrabilmente peggiore senza l’algoritmo, quindi è improbabile che consentano agli utenti di spegnerlo completamente.

5. Post e commenti audio

Meta ha effettivamente sperimentato post e commenti audio per un po’ di tempo, anche se non sono mai arrivati alla versione principale dell’app.

Tuttavia, sembra che complichi troppo le cose, quindi non ci si aspetta che questo arrivi, ma ancora una volta Meta sta sperimentando una gamma di elementi audio sulla scia dell’esplosione audio guidata da Clubhouse lo scorso anno.

Forse, alla fine, le clip audio arriveranno come parte di questo.

6. Elenchi di pagine per feed personalizzati

Alcuni utenti hanno anche suggerito un modo per selezionare determinate pagine e profili per diversi feed di notizie o un modo per separare i post dalle pagine e dai profili nei propri feed per un più facile ordinamento.

Meta ha effettivamente provato entrambe queste opzioni, in forme diverse. Opzioni, tuttavia, entrambe fallimentari.