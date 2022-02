Ecco perché l’open source è essenziale per le aziende

I software open source sono una parte vitale del business di milioni di aziende di tutto il mondo. Volendo fare un esempio concreto, le distribuzioni Linux animano la stragrande maggioranza dei server che permettono ad internet di funzionare. Troviamo inoltre Linux nei nostri smartphone tramite Android ed in tutti i principali sistemi IoT (Internet of Things), senza contare che in diversi mercati i Chromebook, basati sempre su una flavor del Pinguino, sono ormai dominanti nel settore scolastico.

Il codice distribuito sotto licenza copyleft è dunque parte integrante della nostra vita quotidiana, con tutta probabilità infatti state usando un browser open source come Chrome, Edge o Firefox per leggere questo articolo che è a sua volta ospitato sopra il CMS (Content Management System) WordPress.

A spiegare molto bene perché il software open source è diventato essenziale per le imprese è il team di VMware, tramite un articolo sul blog ufficiale dell’azienda scritto da Kit Colbert, Chief Technology Officer della società statunitense. Nel suo post l’ingegnere sottolinea come i programmi sotto licenza libera siano indispensabili per tutte le società tech e non solo, la stessa VMware non ne potrebbe fare più a meno per il proprio business.

Per Kit Colbert l’open source è il motore dell’innovazione nel settore informatico, permette ai developer di focalizzarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie senza doversi preoccupare di dover “reinventare la ruota” ogni volta. La forza di tale modello di sviluppo sta nell’incentivare la creazione di community molto forti che collaborano per realizzare prodotti che possono adattarsi alle esigenze di quante più persone ed aziende possibili. Il FOSS (Free and Open Source Software) spinge dunque aziende e comunità alla collaborazione piuttosto che alla competizione, creando dunque il contesto perfetto per l’avanzamento tecnologico.

VMware è un membro di più di 15 differenti fondazioni open source e dunque contribuisce allo sviluppo, assieme ad altre società software, di diversi tool ed utility che stanno alla base di decine di migliaia di realtà imprenditoriali. Ad esempio VMware è dentro la Free Software Foundation, l’ente che sta dietro il sistema operativo GNU, una delle due componenti principali delle distribuzioni GNU/Linux, e partecipa all’OpenSSF, un forum intersettoriale che ha l’obbiettivo di migliorare la sicurezza del software libero.