Corsair DOMINATOR PRO RGB da 16GB: le RAM più veloci al minimo storico su Amazon

Le nuove Corsair DOMINATOR PRO RGB DDR4 da 16 GB di Corsair sono finalmente arrivate su Amazon, oggi ad un prezzo FOLLE, stiamo parlando del minimo storico registrato negli ultimi mesi per un prodotto TOP di gamma, pensato sia per i gamers che per gli utenti che richiedono tempi di risposta molto brevi e un computer al massimo delle prestazioni (parliamo di un clock che può arrivare fino a 3600 MHz o più, se la scheda madre lo permette).

Inoltre, sei particolarmente interessato a modificare le singole zone LED su Vengeance RGB Pro, l’opzione Multi-Color in Custom è quella che stai cercando. L’utente può selezionare qualsiasi colore dalla tavolozza dei colori o definirne uno utilizzando un codice esadecimale o una combinazione. La comodità e la flessibilità dell’utente sono delle prerogative indissolubili per il. software iCUE, che non trascura nemmeno il lato del design e della personalizzazione.

Le Corsair Vengeance RGB Pro sono disponibili in due colorazioni; bianco e nero. Questi kit sono disponibili in più configurazioni a partire da 16 GB di base (2×8 GB) fino a 128 GB utilizzando la configurazione 8×16 GB. Le loro frequenze vanno da 2666 MHz a ben 4700 MHz. Questi kit supportano Intel XMP 2.0 e sono compatibili con i chipset Intel serie 100, 200, 300 e X299. Inoltre risultano anche compatibili con i chipset delle serie 300 e 400 di AMD.

C’è anche un sensore termico su ogni modulo. Tuttavia, sono il software iCUE può leggere i dati da questi sensori. Ricordiamo che queste non sono RAM entry level, proprio perché offrono prestazioni che superano di gran lunga la concorrenza, ed oggi possono essere trovate in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima.