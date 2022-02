Apple: anche quest’anno è l’azienda più ammirata

Per il 15° anno di fila, Apple è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di azienda più ammirata al mondo. È esattamente questo quanto emerge dal sondaggio condotto dalla rivista Fortune sulle aziende più apprezzate. Ad avere la meglio è quindi la “mela morsicata”, non solo per quel che concerne il settore della tecnologia, praticamente per la dodicesima volta negli ultimi 13 anni, ma pure per tutti gli altri. Fortune lo chiama l’elenco di “tutte le stelle”.

Apple è l’azienda più ammirata al mondo

La pubblicazione riporta che il processo è stato avviato classificando le aziende in base ai ricavi, comprese le 1.000 più grandi aziende statunitensi. Alla fine, a circa 3.740 dirigenti, direttori e analisti è stato chiesto di selezionare le 10 società che ammirano di più. Per calcolare tutti i dati, Fortune ha collaborato con la società di consulenza gestionale Korn Ferry.

Secondo la pubblicazione, la posizione di Apple in questo elenco rivela pure come i concorrenti vedono l’azienda.

Le nostre classifiche individuali del settore mostrano la posizione che ciascuno detiene tra i leader nel proprio settore, le persone che competono con esso ogni giorno. Quindi, mentre i 15 anni di regno di Apple nell’elenco degli All-Stars sono davvero notevoli, ad esempio, la sua presenza in cima alla classifica dell’industria dei computer, per la dodicesima volta negli ultimi 13 anni, suggerisce che ha contemporaneamente impressionato un pubblico ancora più duro.

A seguire Apple in classifica troviamo Amazon, che è la seconda azienda più ammirata al mondo, e Microsoft al terzo posto. Ci sono poi Pfizer in quarta posizione e Walt Disney in quinta.

Fonte: AppleInsider