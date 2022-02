7 vantaggi di un web design reattivo per la tua azienda

Indipendentemente dal settore in cui lavori, come la tua azienda appare online gioca un ruolo fondamentale nel suo stesso successo. I consumatori moderni non vogliono chiamare per fare domande. Vogliono trovare informazioni online. I progetti web reattivi rendono dunque più facile per tutti l’accesso alle informazioni e ai servizi di cui hanno bisogno.

Quando utilizzi design reattivi, aspettati dunque di vedere i seguenti vantaggi.

1. I design web reattivi aiutano i siti Web a ottenere un posizionamento più elevato nei motori di ricerca

Per anni, gli sviluppatori hanno sospettato che Google desse posizioni più alte ai siti Web che utilizzavano design reattivi. Google ha confermato già nel 2018 che dà la preferenza ai siti che seguono le migliori pratiche per l’indicizzazione mobile-first.

Google ha trascorso circa un anno e mezzo a sperimentare i suoi approcci all’indicizzazione e al ranking prima di decidere che avrebbe dato la priorità alle versioni mobili rispetto ai progetti realizzati per computer desktop. Se hai un design per utenti mobili e un design per utenti desktop, Google baserà la tua classifica sulla versione mobile.

I web design reattivi assicurano che il tuo sito web ottenga sempre il ranking che merita. Dal momento che è conforme ai requisiti di diversi dispositivi, puoi contare sul tuo SEO per funzionare anche quando crei progetti su un computer desktop.

2.Un ranking più alto garantisce praticamente più traffico

Il tuo sito web non può avere successo senza un posizionamento elevato dai motori di ricerca. Quasi il 29% delle persone fa clic sul risultato in alto quando cerca qualcosa su Google. Circa il 16% degli utenti fa clic sul secondo risultato. Solo l’11% farà clic sul terzo risultato. Quando arrivi al decimo risultato, solo il 2,5% delle persone farà clic.

Se il tuo sito web non arriva al primo, non otterrai molto traffico organico. Quasi nessuno si preoccupa di visitare la seconda pagina.

Adotta un design web reattivo in modo da poter rendere il tuo sito web più competitivo guadagnando un ranking più alto. Più attenzione ricevi dai crawler dei motori di ricerca, più traffico organico puoi aspettarti.

3.I design reattivi ti aiutano a raggiungere più consumatori

Anche se i progetti web reattivi non hanno aiutato i siti a raggiungere un posizionamento più elevato nei motori di ricerca, avrebbe comunque senso per gli sviluppatori utilizzare progetti che si adattano ai dispositivi mobili.

L’aumento globale della penetrazione degli smartphone ha reso più conveniente e conveniente per i consumatori fare acquisti con i propri dispositivi mobili. Gli acquirenti non hanno bisogno di visitare i negozi al dettaglio per acquistare i prodotti di cui hanno bisogno. Le persone non hanno nemmeno bisogno di sedersi al computer desktop o laptop per fare acquisti. Possono trovare tutto ciò che vogliono sui loro smartphone.

I sondaggi mostrano che la maggior parte delle persone nei paesi “sviluppati” possiede smartphone. Il Regno Unito ha il più alto tasso di proprietà con l’82,9%. Altri paesi con oltre il 70% della proprietà di smartphone includono:

Germania (79,9%)

Stati Uniti (79,1%)

Francia (77,5%)

Spagna (74,3%)

Corea del Sud (70,4%)

Anche le “economie emergenti” hanno livelli sorprendentemente alti di possesso di smartphone. Complessivamente, circa il 45% delle persone che vivono nelle economie emergenti possiede uno smartphone. Considerando che questi paesi spesso lottano per costruire o mantenere infrastrutture di telecomunicazione, molte persone scoprono che gli smartphone offrono loro un accesso più affidabile a Internet. Senza altre opzioni convenienti, ha senso possedere dispositivi mobili multiuso invece di computer più grandi.

4.Gli acquirenti utilizzano dispositivi mobili all’interno dei negozi

Forse sai che la maggior parte delle tue vendite proviene da persone che fanno acquisti nei tuoi negozi. Ciò non significa che puoi evitare l’importanza dello shopping mobile. In effetti, le persone probabilmente usano i loro smartphone mentre fanno acquisti nei tuoi negozi.

Secondo un rapporto :

Il 69% degli acquirenti usa il telefono per leggere le recensioni prima di parlare con i dipendenti del negozio.

Il 55% degli acquirenti utilizza gli smartphone per trovare le specifiche dei prodotti durante gli acquisti nei negozi.

Il 53% degli acquirenti cerca offerte sul telefono prima di parlare con i dipendenti.

Per la maggior parte, alla gente non sembra piacere parlare con i dipendenti della vendita al dettaglio. Preferirebbero usare i loro telefoni per trovare le informazioni di cui hanno bisogno per confrontare e scegliere gli articoli. Se non disponi di un web design reattivo, li stai irritando con un sito Web difficile, costringendoli a parlare con i tuoi dipendenti o incoraggiandoli a fare acquisti altrove.

5.Guadagna di più con il web design reattivo

La motivazione ad adottare un web design reattivo diventa ancora più ovvia quando vedi la quantità di denaro coinvolta nelle vendite online.

Dal 1 novembre al 30 novembre 2020, i consumatori negli Stati Uniti hanno speso 39,9 miliardi di dollari durante gli acquisti dai propri smartphone. Gli acquirenti hanno speso $ 60,7 miliardi dai loro laptop e altri dispositivi.

Considerando che circa il 40% delle entrate del mese proviene dalle vendite di smartphone, non puoi permetterti di perdere le opportunità create dal design reattivo.

Rifiutarsi di adattarsi significa che potresti perdere quasi il 40% delle vendite. Le persone non smetteranno di acquistare articoli perché il tuo sito web non collabora con loro. Utilizzeranno semplicemente i siti Web di altre società. I tuoi concorrenti raccoglieranno i soldi che praticamente lasci sul tavolo.

6.Coinvolgi i visitatori per ridurre la frequenza di rimbalzo

Un design di sito Web standard incentrato sul desktop potrebbe funzionare su un dispositivo mobile, ma il contenuto probabilmente si caricherà lentamente e renderà difficile per gli acquirenti trovare ciò che desiderano acquistare. I consumatori moderni non tollereranno lunghi tempi di caricamento. Qualsiasi cosa più lunga di pochi secondi li invierà ad altri siti.

Come afferma Joe Cahill, un designer freelance con più di due decenni di esperienza di lavoro con clienti come American Express e Saks Fifth Avenue:

Stiamo guardando ai dispositivi mobili e ci infastidiamo dopo tre secondi di carico. La ricerca istantanea di informazioni sarà fondamentale per il modo in cui Generation Alpha interagisce con i dispositivi e tutto ciò che accadrà intorno a loro.

Le abitudini dei consumatori più giovani di oggi diventeranno motori economici entro un decennio. Conformarsi alle loro preferenze ora amplia l’appeal del tuo marchio e ti mantiene all’avanguardia della tecnologia.

7.Migliori pratiche per i progetti web reattivi

Per la maggior parte, il web design reattivo fa la maggior parte del lavoro per te adattandosi al dispositivo dell’utente. Dovresti comunque seguire alcune best practice per aumentare il successo del tuo sito. Alcuni esempi includono: