10 motivi per cui dovresti passare a Firefox

Mozilla Firefox è tra i browser più utilizzati, anche se negli ultimi anni ha inevitabilmente sofferto la concorrenza di applicativi come Google Chrome e Microsoft Edge. Chi non lo avesse ancora provato può valutare le seguenti dieci caratteristiche utili per capirne meglio le potenzialità.

1. Barra degli indirizzi unificata

La barra degli indirizzi di Firefox si caratterizza per essere multifunzione. Oltre che per inserire l’indirizzo di un sito da raggiungere, consente di ottenere suggerimenti durante la digitazione in merito a preferiti, cronologia, schede e ricerche in genere.

2. Modalità Picture-in-Picture multipla

Firefox rende disponibile una modalità peculiare, apprezzabile da chi riproduca frequentemente filmati all’interno del browser. Essa consente di visualizzare in sovraimpressione e in simultanea più riquadri video, anche quando si sta navigando su diversi siti o si minimizza l’applicativo stesso.

3. Sincronizzazione immediata fra dispositivi

La sincronizzazione fra diversi dispositivi torna utile per mantenere allineato il proprio profilo quando si passa da un device all’altro, al fine di avere sempre a portata di mano i collegamenti preferiti, i componenti aggiuntivi, la cronologia e le password.

4. Pagina iniziale personalizzabile

La pagina iniziale può essere personalizzata per avere al suo interno elementi diversi, come motore di ricerca preferito, siti recenti o più visitati e password.

5. Abbondanza di estensioni e temi

Firefox si caratterizza storicamente per la grande quantità di componenti aggiuntivi e temi, i quali consentono di personalizzarne ampiamente l’esperienza d’uso. Oltre che modificare l’aspetto del browser, si possono aggiungere strumenti appartenenti a varie categorie.

6. Lettura senza distrazioni

La funzione di lettura senza distrazioni permette di concentrarsi su articoli e testi in genere senza avere sullo sfondo contenuti conm immagini, video e banner pubblicitari. La Modalità lettura può semplicemente essere attivata o disattivata con il tasto F9, dove sia previsto tale supporto. Si possono inoltre personalizzare font e tipo di visualizzazione (giorno o notte).

7. Ripristino immediato schede e sessioni di lavoro

Decisamente utile la funzione mediante la quale si può facilmente riaprire una scheda, senza limiti di sorta, con la voce “Riapri scheda chiusa”. Vi è inoltre la possibilità di ripristinare una intera sessione di lavoro, impostando il programma di navigazione in modo che vengano sempre riaperte quelle relative all’ultima sessione.

8. Creare screenshot

Chi effettua spesso screenshot può apprezzare il comando integrato, senza dover ricorrere a tool esterni. Basta selezionare una pagina intera o evidenziarne una porzione per catturarla con il comando “Cattura schermata” presente nel menu contestuale o in alternativa con il comando Ctrl + Maiusc + S.

9. Protezione avanzata antitracciamento

Firefox ha sempre messo in primo piano la sicurezza e per alzarne il livello si può attivare l’opzione di blocco del tracking esterno, evitando così che in una pagina possano esservi tentativi di acquisizione indesiderata di informazioni e dati. La protezione antitracciamento avanzata è configurabile nella sezione “Privacy e sicurezza” in generale o in relazione a singoli siti.

10. Navigazione in incognito

La navigazione in incognito è da prendere in considerazione quando si voglia rendere privata una sessione di lavoro, evitando di lasciare tracce nei siti visitati. Non vengono così acquisite nel programma informazioni relative a ricerche, cookie, cache, cronologia e altro ancora. Questa funzione non evita però di essere tracciati dal fornitore del servizio Internet (ISP) e dai siti visitati.