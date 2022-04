MSI Cubi 5: miglior mini PC con i5 e supporto montaggio VESA ad un prezzo SUPER su Amazon

L’MSI Cubi 5 10M è un mini-desktop efficiente dal punto di vista energetico, ma nonostante questo molto potente. Può essere acquistato su Amazon ad un prezzo davvero incredibile: solo 629,99€ invece di 899,99. Il mini PC supporta un processore Intel i5 di decima generazione, 2 moduli SO-DIMM DDR4 a 2666 MHz (fino a 64 GB), e supporta il WiFi 6 grazie alla nuova scheda Intel Wireless AC 9462. All’occorrenza, si può aggiungere anche un SSD M.2 o 1 SSD/HDD da 2,5“, ma questa soluzione prevede un SSD M.2 da 512 GB.

Rispetto ad altri prodotti con lo stesso processore, l’MSI Cubi 5 utilizza 25 W in meno, un aumento di quasi il 14% dell’efficienza energetica.

Grazie alle dimensioni ridotte, il pc è compatibile con il montaggio VESA, il che lo rende perfetto per essere montato in zone dove deve essere installato un sistema home theater, un PC multimediale o una workstation da ufficio. Il supporto VESA integrato nel Cubi 5 consente il montaggio sul retro di qualsiasi monitor compatibile facendolo convertire in un semplice all-in-one. Con questo design in mente, MSI ha aggiunto il supporto a un interruttore di alimentazione esteso che si collega al lato del PC, in questo modo gli utenti non dovranno allungare la mano dietro il monitor per accenderlo.

L’MSI Cubi 5 10M ha anche un’ampia gamma di opzioni di connessione, è presente infatit una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, mentre l’ingresso del microfono e l’uscita delle cuffie nella parte anteriore. Sul retro, il Cubi 5 10M ha due porte USB 2.0, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta RJ45 Gigabit Ethernet, una HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2.

