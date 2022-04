Amazon: SSD SanDisk NVME da 500 GB tra le offerte di Primavera, prezzo BOMBA

L’SSD SanDisk Extreme Portatitle da 500 GB è una delle migliori soluzioni di archiviazione NVMe pensata per professionisti e creatori che necessitano di un’unità portatile robusta ed estremamente veloce, ma è adatto anche a coloro che desiderano semplicemente una soluzione di backup alternativa offline al cloud. Puoi acquistare questo prodotto approfittando delle offerte di Primavera 2022 di Amazon ad un prezzo davvero incredibile: solo 89,99€ invece di 159,99, uno sconto già applicato del 44%.

Clicca qui per acquistare questo prodotto su Amazon

CLICCA QUI PER ALTRI PRODOTTI IN PROMO: offerte di Primavera 2022 Amazon

Grazie al supporto USB 3.2 gen2, oltre ad essere velocissima l’unità può essere utilizzata come spazio di archiviazione aggiuntivo per i gamers, e come se non bastasse ha la certificazione IP55, quindi potete sentirvi tranquilli anche il caso di incidenti con l’acqua.

Guardando alle prestazioni, l’unità ha prodotto alcuni dei migliori risultati che abbiamo visto da un’unità NVMe portatile in questa fascia di prezzo. L’SSD SanDisk può arrivare ad una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s, mentre quella di scrittura fino a 1.000 MB/s. E aumenta la sicurezza grazie alla possibilità di proteggere con password i propri file e sfruttare la crittografia hardware AES a 256 bit integrata tramite il software SanDisk’s SecureAccess.

Clicca qui per acquistare questo prodotto approfittando degli sconti di Primavera di Amazon e della spedizione Prime.