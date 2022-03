SanDisk Ultra 512GB: la pendrive che sostituisce l’hard disk al -44%

Un hard disk esterno è senza dubbio comodo per avere i tuoi dati sempre a portata di mano. Puoi però ridurre l’ingombro, senza rinunciare alla capacità, con la SanDisk Ultra 512GB, una pendrive decisamente compatta e pratica disponibile oggi su Amazon in super sconto a soli 57 euro.

Pendrive SanDisk Ultra 512GB: caratteristiche tecniche

La proposta di SanDisk si caratterizza innanzitutto per le prestazioni. Per il collegamento utilizza un’interfaccia USB 3.0 Type-A che garantisce una velocità di trasferimento fino a 130MB/s, oltre il doppio rispetto ai tradizionali hard disk portatili. Molto comodo il design a scorrimento che attraverso uno slider consente di richiudere il connettore così da proteggerlo durante il trasporto. SanDisk, infatti, non ha assolutamente trascurato la sicurezza, neanche dei dati. La chiavetta è accompagnata dal software SanDisk Secure Access con il quale impostare una password sia per l’accesso all’intera memoria sia per singoli file o cartelle.

Si tratta di un dispositivo plug and play ragione per cui non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Il sistema di protezione, infatti, è integrato nella chiavetta e non necessita dell’installazione su PC. La pendrive, naturalmente, è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux o Chrome OS. Rappresenta un’ottima soluzione per espandere la memoria di Mini PC o ultrabook, così come per le console della generazione precedente. La capacità da 512GB consente di immagazzinare enormi quantità come documenti, foto e video fino ai titoli più pesanti. Naturalmente, nulla vieta di utilizzarla come archivio per i film e serie TV da portare sempre con te, o in macchina per ascoltare le tue playlist preferite.

Grazie ad uno sconto del 44%, la SanDisk Ultra 512GB è disponibile su Amazon a soli 57 euro per un risparmio di ben 45 euro sul prezzo di listino.