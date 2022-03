Samsung Galaxy Chromebook Go a meno di 250 euro. Che BOMBA!

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi è possibile acquistare in super sconto uno dei laptop preferiti da studenti e professionisti per rapporto qualità/prezzo. Sto parlando del Samsung Galaxy Chromebook Go, un computer veloce, compatto e, soprattutto, sicure disponibile a soli 240 euro.

Samsung Galaxy Chromebook Go: caratteristiche tecniche

Le soluzioni con Chrome OS sono senza dubbio tra le più affidabili alternative ai tradizionali PC Windows, grazie anche agli aggiornamenti automatici. La proposta di Google ti consente di continuare a lavorare con fluidità e rapidità con il pacchetto Office di Microsoft, a cui si aggiungono Fogli Google, Documenti Google e Presentazioni Google. Questi permettono a più persone simultaneamente di operare sullo stesso documento così da ottimizzare il lavoro. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. La connettività, invece, seppur essenziale mette a disposizione tutto il necessario per lavorare o studiare con la massima flessibilità. Le porte USB Type-C sono due, infatti, di cui una con specifica USB 3.2 full-function che consente di collegare un HUB USB-C così di ottenere tutte le porte necessarie. Non manca, comunque, una porta USB Type-A con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Per le connessioni wireless dispone sia del Bluetooth che del Wi-Fi 6.

Anche il design risulta decisamente ricercato, minimale, ma con uno chassis realizzato completamente in metallo che gli fornisce robustezza e leggerezza. Il peso, infatti, si ferma a soli 1,4 chili agevolando il trasporto. Anche il display da 14 pollici Full HD, grazie alle cornici decisamente sottili, garantisce un formato piuttosto compatto a differenza dei tradizionali laptop da 15,6 pollici. Ottima la tastiera full size con layout in italiano affiancata da un generoso touchpad per una gestione precisa del puntatore. Completa la dotazione una batteria in grado di fornire fino a 12 ore di autonomia. Nel complesso un compagno perfetto da avere sempre con sé per la vita quotidiana, lo studio e l’intrattenimento.

Grazie ad uno sconto del 39%, puoi acquistare il Samsung Galaxy Chromebook Go su Amazon a soli 242,90 euro per un risparmio di ben 156 euro sul prezzo di listino.

Inoltre, scontato di 150 euro, puoi acquistare la variante LTE con slot per la SIM a soli 299 euro con spedizione Prime.