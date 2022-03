GNOME 42: rilasciata la nuova beta

Gli sviluppatori del team di GNOME hanno annunciato la disponibilità della nuova beta release del progetto. GNOME 42 beta contiene parecchie novità interessanti che sono molto attese dalla community di utenti delle distribuzioni Linux. Questa versione di testing arriva con 10 giorni di ritardo sulla tabella di marcia ufficiale, tuttavia i coder si dicono fiduciosi di poter recuperare il tempo perso con i futuri rilasci. In questa build sono statati eseguiti numerosi porting alle librerie GTK4 ed ad libadwaita, ovvero quel componente del toolkit GTK che permette di generare UI che siano conformi ai paradigmi di design language adottato da GNOME.

A dare l’annuncio del nuovo rilascio è stato Abderrahim Kitouni, membro del GNOME Release Team, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale dell’ambiente grafico:

“In questa versione possiamo trovare il nuovo modulo di libadwaita, che contiene i vari building block per le moderne applicazioni di GNOME. Inoltre sono state implementate anche le librerie gtksourceview 5 e libsoup 3. Sono stati invece rimossi i pacchetti già deprecati di Clutter.”

In GNOME 42 beta troviamo la tanto attesa utility per catturare gli screenshot. Si tratta di una funzione molto attesa dagli utenti del desktop environment visto che in passato GNOME era dotato di tale feature ma il team di developer decise di rimuoverla temporaneamente per eseguire una riscrittura completa dell’applicativo tramite le nuove librerie GTK4. Sempre in questa build di testing è stato implementato un nuovo pannello dedicato alla personalizzazione estetica del sistema che integra il supporto per il tema scuro.

Novità anche per quanto riguarda la gestione dei device Bluetooth, l’applet di sistema è stata dotata del supporto alla lettura dello status della batteria dei vari dispostivi connessi. Inoltre ora le applicazioni Flatpak avranno delle thumbnail più curante. Gli sviluppatori hanno lavorato pure sulle animazioni OSD (On-Screen Display) uniformandole agli standard grafici dettati dal design language Adwaita.