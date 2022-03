Corsi di programmazione Domestika, sconto 75% (+ coupon 10%)

Se il mondo della programmazione ti affascina da sempre ma non sai da che parte iniziare, questa è la soluzione che potrebbe fare al caso tuo. Domestika è una delle piattaforme creative più grandi del web, con migliaia di utenti all’attivo e ricca di contenuti dedicati sia ai principianti che agli utenti più esperti. Lo scopo del portale è, infatti, proporre guide e corsi adatti a tutti i livelli di competenza e dei più svariati argomenti: dal mondo creativo – sia digitale, che classico e manuale – fino a temi più “tecnici” come Marketing & Business, oppure programmazione e sviluppo. Proprio quest’ultimo campo offre numerosi e interessanti corsi perfetti anche per chi è alle prime armi e vuole avere la certezza di una guida professionale e sempre aggiornata. In occasione dei saldi, gran parte dei corsi Domestika (visibili a questo link) sono in offerta fino al 75% di sconto. Inoltre, inserendo il coupon “F_DEBONIS-10” in fase di acquisto, è possibile risparmiare un ulteriore 10% sul prezzo già scontato.

Corsi di programmazione: quali sono i migliori

Come abbiamo già accennato, Domestika offre ai suoi utenti anche diversi contenuti legati al mondo della programmazione. Il catalogo disponibile è piuttosto ampio: perciò abbiamo radunato i migliori cinque corsi dedicati alla programmazione.

1. Web design creativo: pianificazione e programmazione da zero

In questo corso vedrai come pianificare, progettare, strutturare e lanciare il tuo sito web. Imparerai a programmare con linguaggi come HTML, CSS e JavaScript e ad usare i programmi gratuiti che facilitano il coding. Il livello è principiante ed è rivolto a tutte le persone interessate al design e alla creazione di siti web. Non sono richieste conoscenze pregresse, ma sarà utile possedere già qualche esperienza di coding. Il corso è in offerta a 12,90 euro e propone 18 lezioni complessive.

2. Introduzione allo sviluppo web con PHP

Insieme a Ignacio Cruz Moreno imparerai le basi della programmazione PHP e creerai un piccolo gestore di contenuti per iniziare a muovere i primi passi in questo affascinante linguaggio. Il livello del corso è intermedio ed è rivolto a coloro che vogliono imparare a sviluppare pagine web con PHP. Requisito: avere conoscenza di HTML e CSS. Il prezzo è di 14,90 euro scontato e comprende 26 lezioni + 27 risorse aggiuntive.

3. Introduzione alla programmazione con JavaScript

Questo corso, come si evince dal nome, è un’introduzione a JavaScript: partendo dalle basi – sintassi e variabili – amplierai progressivamente le tue conoscenze usando un gioco di memoria che migliorerai poco a poco grazie alla guida di Javier Usobiaga, web designer e fondatore dello studio Swwweet con più di 10 anni di esperienza. Perfetto per coloro che sono interessati al web design e che possiedono una conoscenza base di HTML e CSS, Il costo, scontato, è di 10,90 euro: comprende 25 lezioni e 14 risorse aggiuntive.

4. Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS

Questo corso è perfetto per i principianti: parte da una conoscenza zero di HTML e CSS. Include i tag HTML fondamentali e le proprietà CSS tipografiche, strumenti di layout come Floats o Position, sfondi, bordi, angoli arrotondati, ombre, Web Front e strumenti di sviluppo reattivo fondamentali, come Media Queries. Per seguire questo corso non sono necessarie particolari conoscenze tecniche o progettuali. Il prezzo è 12,90 euro (uno sconto del 78%) e troverai 31 lezioni con 13 risorse aggiuntive.

5. Tecniche di sviluppo web con HTML5 e CSS3

Si tratta di un corso complementare al precedente ed è di livello intermedio. Insieme a Marta Armada imparerai la semantica, i gradienti, le ombre, le forme, le animazioni, il flexbox e molti altri strumenti che ti permetteranno di migliorare e ottimizzare le tue pagine web. È rivolto principalmente a web designer, programmatori, grafici e tutti coloro che si sentono a proprio agio nello scrivere HTML e CSS e che vogliono migliorare le proprie capacità. Non è – in ogni caso – necessario possedere un livello alto di conoscenza. Il corso è in offerta a 14,90 euro e propone 29 lezioni con 17 risorse aggiuntive.

Il catalogo non si limita ai corsi di programmazione, ma offre una vasta scelta di argomenti legati soprattutto al mondo creativo. Quale esempio? Ci sono i corsi di illustrazione, sia a tecnica classica che digitale, design, fotografia e video e scrittura, ma anche marketing e business oppure 3D e animazione.