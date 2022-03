Canonical rilascia Ubuntu 20.04.4 LTS

Il team di Canonical, guidato dal CEO Mark Shuttleworth, ha rilasciato un nuovo minor update per l’ultima release LTS (Long Term Support). Ubuntu 20.04.4, nome in codice “Focal Fossa”, introduce una serie di bugfix ed upgrade dei vari pacchetti che consentono di migliorare l’esperienza utente generale e rendono l’ambiente di lavoro più stabile e solido. Si tratta del quarto aggiornamento di questo tipo per questa LTS inizialmente distribuita il 23 aprile 2020. Ubuntu 20.04 gode di ben 5 anni di aggiornamenti costanti da parte degli sviluppatori della distribuzione, quindi è possibile utilizzarla nei sistemi di produzione senza problemi fino ad aprile 2025.

Ubuntu 20.04.4 LTS si rivolge ad un target di utenti diverso da quello dell’edizione standard della distro. Grazie al suo supporto quinquennale Canonical offre una piattaforma software perfetta per tutte quelle imprese che necessitano di un ambiente affidabile e duraturo dove poter ospitare i propri servizi oppure per sviluppare i propri applicativi tramite le numerose librerie e tool disponibili nei repository. Quest’ultimo upgrade introduce Linux 5.13 HWE (Hardware Enablement), tuttavia tale build del kernel sarà accessibile solo installando a mano i relativi pacchetti oppure tramite le nuove immagini ISO disponibili nel sito ufficiale del progetto. Di base infatti il sistema manterrà, per assicurare la massima stabilità, la release di Linux definita come “stock” ovvero la 5.4.

Su Ubuntu 20.04.4 LTS è possibile reperire inoltre tutta una serie di aggiornamenti per i programmi “core” della distribuzione, come ad esempio GNOME 3.36, il desktop environment di riferimento, o per Xorg, il display server di default preferito al più moderno Wayland perché offre maggiore compatibilità con un vasto ventaglio di applicazioni. Gli utenti della distribuzione possono eseguire l’update tramite il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool), basta infatti digitare tale comando nel terminale:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Oltre all’edizione con GNOME sono state distribuiti anche i nuovi file di installazione per tutte le principali flavor di Ubuntu, come: Kubuntu, Xubuntu e Lubuntu.