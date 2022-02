Wix: nuovo upgrade per la SEO

Wix, una delle più note piattaforme visuali per la realizzazione di siti Web, ha deciso di incrementare e aggiornare le sue funzionalità dedicate alla SEO (Search Engine Optimization) attraverso una collaborazione con Deepcrawl, azienda specializzata in soluzioni Cloud based per il posizionamento delle pagine Internet di e-commerce, brand, PMI, agenzie ed editori.

SEO Tool anche per SEO inesperti

La partnership tra le due società ha portato alla creazione di alcuni SEO Tool pensati appositamente per le realtà aziendali. Tenendo conto del target di Wix, generalmente composto da utenti dotati di competenze tecniche basilari in tema di sviluppo per il Web, le nuove feature sono gestibili attraverso un’interfaccia intuitiva concepita anche per chi non dispone di conoscenze avanzate in tema di SEO.

Questi SEO Tool sono disponibili tramite il Wix App Market sia per l’utenza personale che per quella business e rappresentano un’esclusiva di Wix, la loro finalità è naturalmente quella di migliorare le performance dei siti Web nei motori di ricerca e di offrire strumenti generalmente accessibili a realtà fortemente strutturate come Microsoft, Twitch, PayPal, Canva e Adobe.

Deepcrawl su Wix App Market

Il package dei SEO Tool di Deepcrawl per Wix presente nel Wix App Market può essere integrato direttamente in un sito Internet al costo di 7 dollari al mese. Una volta disponibile dovrebbe fornire tutte le informazioni di base per migliorare la gestione delle pagine dal punto di vista del posizionamento tramite un percorso guidato.

La scansione di un sito Web avviene settimanalmente in modo che gli utilizzatori possano verificare in modo sufficientemente tempestivo quale sia stato l’impatto sulla SEO delle modifiche effettuate più di recente.

Vengono rilevati automaticamente errori in grado di compromettere il livello di ottimizzazione per la SEO come per esempio pagine irraggiungibili, link a pagine non accessibili o inesistenti e contenuti di basse qualità. Le analisi effettuate durante le scansioni vengono inoltre proposte in modo chiaro cosicché che possa essere più semplice capire quali sono gli elementi che performano meglio e quali presentano invece delle criticità che dovrebbero essere eliminate.

I tool sono in grado di linkare con un elevato livello di precisione le aree di un sito Internet che presentano delle problematiche, in questo modo sarà più semplice effettuare le correzioni necessarie per ottenere output più search engine friendly.