Tim sta per abbandonare per sempre il 3G: ecco chi dovrà cambiare smartphone

Tim sta per abbandonare per sempre la rete 3G: la prima rete che ha portato internet sui nostri dispositivi mobili sta diventando obsoleta, è tempo di passare alle nuove tecnologie. L’annuncio è stato dato a febbraio 2021 ma nei prossimi giorni, secondo indiscrezioni, TIM lancerà una campagna promozionale per i vecchi clienti ancora limitati alla connessione 3G per convincerli ad acquistare nuovi smartphone 4G attraverso varie promozioni. Lo spegnimento effettivo della rete dovrebbe partire verso gli inizi di aprile 2022.

Senza 3G cosa succederà agli altri utenti

Le frequenze attualmente utilizzate dalla tecnologia 3G non andranno semplicemente eliminate, ma verranno utilizzate in combinazione con quelle già in uso per potenziare il 4G e la futura rete 5G al fine di abilitare servizi aggiuntivi e migliorare in generale la stabilità della connessione.

L’operatore virtuale di proprietà di TIM, Kena Mobile, ha già annunciato l’attivazione del 4G per tutti quei clienti ancora legati alle vecchie offerte relative al 3G, smartphone permettendo. I clienti TIM che non dispongono di smartphone recenti e quindi non possono utilizzare la rete 4G, potranno comunque ricevere chiamate e SMS (utilizzando la rete 2G) ma non potranno navigare in internet.

I principali gestori vantano velocità elevate grazie al 5G, e ciò renderà obsoleti molti telefoni cellulari più vecchi in futuro. L’arresto del 3G è un’evoluzione naturale nel mondo della tecnologia, e molti utenti italiani non sono ancora pronti per abbadonare i vecchi dispositivi.

I telefoni cellulari più vecchi, come alcuni servizi di navigazione e di emergenza per auto, i sistemi di sicurezza domestica e persino alcuni dispositivi medici come i pendenti di avviso di emergenza potrebbero diventare obsoleti se non si aggiornano.