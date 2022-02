Tesla, il software della guida autonoma non rispetta gli stop

Il Tesla Full Self-Driving è il sistema di guida autonoma offerto sulle Tesla, le auto di Elon Musk. Si tratta di una soluzione estremamente comoda ed efficiente, o almeno lo era sino a prima del rilascio di un recente aggiornamento che ha fatto letteralmente sfuggire la situazione di mano.

Il Tesla Full Self-Driving non funge, richiamate 54mila Tesla

Più precisamente, a partire dalla versione 10.7 di Tesla Full Self-Driving, il sistema avrebbe cominciato a comportarsi in maniera anomala in prossimità di un segnale di stop, con la conseguenza che le auto non si arresterebbero completamente, come invece prevede il codice della strada degli Stati Uniti e in praticamente ogni stato del mondo, ma andrebbero semplicemente a ridurre la velocità di crociera.

A detta di alcuni, il problema sarebbe sorto dopo che Tesla ha modificato le impostazioni della frenata rigenerativa, incrementandone la forza in modo tale che l’audo possa fermarsi completamente senza usare i freni tradizionali quando si usa il sistema di guida autonoma. Inoltre, la recente aggiunta di tre diverse modalità di guida senza pilota non avrebbero fatto altro che aggravare le cose.

Date le circostanze e considerando le denunce di alcuni proprietari di auto Tesla, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense è stata costretta a richiamare ben 54mila vetture di Elon Musk in circolazione, per la precisione la Model S e Model X 2016-2022, Model 3 2017-2022 e Model Y 2020-2022. Inoltre, in ragione del fatto che ciò può aumentare il rischio di un incidente, l’agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti ha chiesto all’azienda di eliminare la pericolosa funzione.

Pur avendo Elon Musk sottolineato che non ci sono stati problemi per la sicurezza, Tesla è dunque costretta a contattare i proprietari dei veicoli attualmente circolanti negli Stati Uniti per disabilitare la feature incriminata. Il tutto, però, non andrà a gravare sui proprietari delle auto e l’eliminazione della funzionalità verrà fatta a distanza mediante un apposito aggiornamento software.

