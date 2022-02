Telegram si aggiorna con nuovi adesivi ed emoji: ecco cosa cambia con la nuova versione

Telegram 8.5 si aggiorna offrendo una nuova serie di features, come condiviso nel blog dell’app. Ci sono adesivi video, nuove reazioni e innovative opzioni di navigazione.

L’aggiunta più degna di nota sono probabilmente gli adesivi video. Per rendere il processo più accessibile, la versione 8.5 ha introdotto il supporto per la conversione di video normali in adesivi, rendendo possibile la creazione di adesivi personalizzati in qualsiasi programma di editing video. Queste creazioni possono essere pubblicate tramite il bot @Stickers.

Le reazioni ai messaggi sono state introdotte per la prima volta in Telegram 8.4 e ora la società sta ottimizzando ulteriormente questa feature. Per prima cosa, le reazioni ora arrivano con animazioni più complesse, anche se puoi ancora vedere quelle vecchie quando tieni premuto su un messaggio. E la novità più assurda è che sono sincronizzate: questo significa che i destinatari del tuo messaggio vedranno l’animazione non appena premi il pulsante. Le reazioni ora hanno anche uno stato di lettura, poiché vengono spesso utilizzate per sondaggi, risposte e approvazioni, e quindi aiuta a sapere se qualcuno le ha viste o meno.

Ecco le nuove emoji aggiunte

L’aggiornamento ha anche aggiunto cinque nuove reazioni: 🥰, 🤯, 🤔, 🤬 e 👏, rendendo ancora più facile comunicare con le emoji. Queste cinque reazioni sono disponibili anche come nuovi adesivi interattivi, quindi quando ne invii uno solo a una chat privata, puoi toccarli per inviare un effetto sincronizzato al tuo destinatario di chat.

Telegram ha inoltre acquisito la possibilità di scorrere la cronologia di navigazione, in modo simile a come Chrome ti mostra la cronologia recente sul desktop quando fai clic e tieni premuto il pulsante indietro. Questa è una bella aggiunta per quelli che navigano attraverso le discussioni del canale e i bot.

L’aggiornamento è attualmente disponibile sul Play Store, ma se non lo riesci a scaricare dall’hub di Google, Telegram offre aggiornamenti anche sul proprio sito web. È anche disponibile su APK Mirror.

Fonte: androidpolice