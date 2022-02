Miglior ripetitore NETGEAR con WiFi 6, prezzo folle su Amazon: prestazioni fino a 1.8 Gbps

Arriva su Amazon il nuovo Netgear AX1800 Mesh Extender ad un prezzo quasi ai minimi storici.

Il nuovo ripetitore è stato creato per inviare più dati nelle aree scoperte rispetto a qualsiasi altro extender, e può utilizzare l’ultimo standard 802.11ax (Wi-Fi 6) aggiungendo ulteriore sicurezza alla connessione internet. Con quattro porte Gigabit Ethernet, l’EAX20 può connettere stampanti e sistemi di archiviazione in rete, ma non possiede una porta USB. Ha un pulsante di ripristino nella parte posteriore e un tasto per avviare i (WPS). Inoltre, Netgear afferma che il suo dispositivo può coprire un area che arriva oltre i 100 metri quadrati anche se ci sono mura molto spesse, e può reggere oltre 20 connessioni contemporaneamente.

I sei LED dell’extender mostrano tutto, dall’alimentazione, all’attività Ethernet e il flusso di dati sulle reti a 2,4 e 5 GHz, nonché info sul WPS e la possibilità di aggiungere altri dispositivi. Inoltre raggiunge un picco effettivo di 1,8 Gbps in download.

Potrebbe essere troppo grande da nascondere rispetto agli altri extender che si fissano sulla parete, ma compensa le dimensioni con le prestazioni, le caratteristiche e la qualità top del prodotto. In altre parole, è in cima alla lista dei migliori extender Wi-Fi ed oggi lo si può trovare ad un prezzo molto invitante su Amazon. È anche uno dei pochi extender ad essere entrati nell’elenco dei migliori router Wi-Fi 6, e ti consente di creare un’estensione mesh per un router autonomo senza sacrificare le velocità del nuovo standard Wi-Fi 6.