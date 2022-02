Microsoft 365: la guida agli update

Microsoft 365 (già Office 365) è la famosa suite di produttività sviluppata dall’azienda di Redmond. Si pone in evidenza per essere un vero e proprio standard in termini di produttività personale e aziendale. Comprende una serie di programmi in grado in andare incontro alle più diverse esigenze. In funzione della versione individuata, Microsoft 365 prevede in abbonamento Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access e Publisher.

Va precisato che l’abbonamento consente di installare Microsoft 365 in più dispositivi, ma allo stato attuale alcuni programmi non sono disponibili per tutte le piattaforme. Ad esempio Microsoft Access e Microsoft Publisher sono disponibili soltanto per la piattaforma Windows. Il pacchetto viene distribuito unitamente a uno spazio assegnato attraverso il servizio cloud OneDrive, al fine di poter salvare direttamente documenti, file e contenuti generati.

Microsoft 365 consente inoltre di accedere online agli applicativi che fanno parte del proprio abbonamento, così da rendere ancora più versatile l’esperienza d’uso. Il vantaggio principale dell’abbonamento rinnovabile con cadenza annuale rispetto all’acquisto di una versione di Microsoft Office in copia unica è di ricevere aggiornamenti e patch con maggiore frequenza.

Si possono così utilizzare costantemente nuove funzionalità e ricevere prontamente correzioni di anomalie di funzionamento riscontrate dagli utenti. Microsoft rende disponibile una pagina dedicata, dove vengono periodicamente raccolti gli aggiornamenti rilasciati in ordine cronologico. Per ciascun elemento vengono indicati numero di versione, data di rilascio e numero di build.

Vengono quindi fornite informazioni dettagliate su tutte le modifiche apportate ai diversi programmi, unitamente alla risoluzione di problemi riscontrati nelle edizioni precedenti. Si tratta dunque di un semplice modo per restare informati su come evolve lo sviluppo di Microsoft 365, conoscere funzionalità aggiuntive e monitorare l’individuazione di bug i quali potrebbero compromettere in alcuni casi la fluidità del lavoro svolto con i diversi applicativi compresi nel proprio abbonamento.