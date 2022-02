Linux Mint 20.3: tutte le novità

A gennaio il team di Linux Mint ha rilasciato la nuova release LTS (Long Term Support) del progetto, denominata “Una”. Linux Mint 20.3 è basata sui medesimi pacchetti di Ubuntu 20.04 LTS dunque offrire la stessa pletora di applicazioni e tool. Inoltre, cosi come il sistema di Canonical, riceverà supporto ed aggiornamenti fino al 2025. Nell’articolo di oggi analizzeremo tutte le principali novità presenti in questa versione.

Partiamo dal software principale della distribuzione ovvero il desktop environment Cinnamon 5.2. Quest’ultima incarnazione dell’ambiente grafico fork di GNOME 3 porta con se diverse novità interessanti come ad esempio il supporto alla sincronizzazione degli eventi del calendario Google direttamente sull’applet presente nella taskbar. Sono state introdotte delle migliorie anche per l’applet audio del menu di sistema che adesso mostrerà, in presenza del corrispettivo metadata, il nome del brano e dell’artista durante la riproduzione di un file multimediale.

Il team di sviluppatori ha aggiornato l’applicazione per prendere le note dotandola di una comodissima funzionalità di ricerca integrata, oltretutto ora è possibile decidere la dimensione del testo, rendendo cosi le note maggiormente leggibili. In questa release troviamo anche un programma del tutto nuovo chiamato Thingy, si tratta di un Document Manager con cui accedere facilmente alla propria libreria di documenti. Tale tool tiene traccia del progresso di lettura dei file, quindi risulta essere particolarmente indicato per coloro che leggono libri o fumetti sul proprio PC.

Gli utenti di Linux Mint 20.3 beneficiano di un nuovo tema di sistema ridisegnato per includere titoli delle finestre più piccoli e bordi stondanti. Tali innovazioni rendono il look dell’ambiente grafico più moderno e piacevole. Inoltre alcune applicazioni, come ad esempio Gnome Terminal e Xviewer, sono state impostate in modo tale da aprirsi sempre con il tema nero, anche se quello impostato è diverso, cosi da rendersi esteticamente più gradevoli durante la riproduzione di contenuti multimediali oppure per non affaticare la vista.

Linux Mint 20.3 è disponibile per il download, anche tramite protocollo torrent, direttamente dal sito ufficiale del progetto. Ovviamente chi utilizza già la distribuzione può aggiornare normalmente le propria installazioni per ottenere la nuova release.