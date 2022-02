iPhone 14: è lui lo smartphone più atteso del 2022

Il 2022 è l’anno dell’iPhone 14, che come di consueto verrà presentato da Apple durante un evento ad hoc che si terrà in autunno. Prima della commercializzazione dovranno passare ancora svariati mesi, ma a quanto pare la maggior parte degli utenti già non vede l’ora di poter mettere le mani sul nuovo “melafonino” o quantomeno di saperne di più.

iPhone 14: 1,110,030 ricerche fatte in Rete

Stano infatti a ciò che è emerso da una recente ricerca condotta da Mozillion, iPhone 14 è lo smartphone più cercato sul Web degli ultimi dodici mesi a livello globale. Per la precisione, le ricerche registrare riguardanti il futuro modello dell’azienda di Cupertino sono state ben 1,110,030.

I numeri di cui sopra sono praticamente quasi il doppio se confrontati con la quantità di ricerche eseguite relativamente al Samsung Galaxy S22, ovvero 518,000, che va a piazzarsi al secondo posto in classifica e decisamente ben più numerose di quelle fatte relativamente al futuro iPhone SE 3, ovvero 285,470, che completa il podio. Seguono in classifica gli smartphone dei produttori cinesi Vivo e Xiaomi.

Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento di Len Leeson, fondatore di Mozillion, riguardo i risultati della ricerca condotta.

Aziende come Apple e Samsung sono costantemente apprezzati dai consumatori, ma è bello vedere che la nostra ricerca rivela anche la domanda per marchi meno noti come Xiaomi, Vivo e Oppo.

Ma quali sono le ragioni che hanno spinto e stanno spingendo gli utenti a cercare così assiduamente informazioni riguardo iPhone 14? La risposta è presto data: le modifiche al design, più precisamente la presunta sostituzione del notch sul display per integrare fotocamera e sensori con un’altra e ben più congeniale soluzione.

Secondo le indiscrezioni, la tacca sul display presente sugli attuali modelli di smartphone Apple dovrebbe essere rimpiazzata con uno o più fori, una soluzione questa che da tempo viene sfruttata da altre aziende, tra cui anche Samsung, per integrare la fotocamera frontale senza però andare a sacrificare eccessivo spazio sul display.

Da notare che i cambiamenti sono attesi per i modelli Pro e Pro Max di iPhone 14, mentre per quel che concerne la variante base non dovrebbero esserci troppe differenze rispetto all’attuale iPhone 13, salvo sorprese, chiaramente.

Fonte: GizChina