Google Pixel 4a: che cosa gli è successo?

Il Pixel 4a è praticamente il più recente smartphone meglio riuscito della serie Pixel, ma nonostante ciò Google ha deciso di mandarlo in pensione. Il dispositivo, infatti, è ormai fuori produzione e non è più acquisibile sugli store ufficiali, al suo posto viene consigliato di comprare il nuovo Google Pixel 5a 5G.

Google Pixel 4a è andato in pensione, ufficialmente

“Big G” ha ufficialmente iniziato a rimuovere Google Pixel 4a dal listino del Google Store statunitense, al quale seguiranno a ruota tutti gli altri. Sullo Store italiano – su cui non sono disponibili né i medi di gamma Pixel 4a 5G e Pixel 5a 5G e neppure i Pixel 6 – Google Pixel 4a è ancora visibile, ma comunque non può essere più acquistato. Certo, lo si può provare a reperire su store di terze parti o come usato, ma di fatto Google ne ha fermato produzione e vendita.

L’addio di Google al Pixel 4a era comunque nell’aria già da diversi mesi, visto che, pur essendo sulla carta ancora presente sui Google Store dei vari Paesi, era out of stock da tempo. Adesso però è tutto ufficiale.

Per chi non lo ricordasse, il Pixel 4a è stato lanciato sul mercato ad agosto del 2020, con qualche mese di ritardo rispetto al previsto a causa della pandemia da Covid-19, ed è diventato immediatamente uno dei dispositivi più apprezzati del “colosso delle ricerche in rete” per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti, pur essendo dotato di componenti hardware di fascia medio-bassa, il processore Qualcomm Snapdragon 730G, l’ottimizzazione di Android e la fotocamera principale lo hanno reso sin da subito un ottimo dispositivo.

