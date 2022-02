La giovane “spia” degli spostamenti di Elon Mask alza la posta: da 5000 a 50000 dollari!

La scorsa settimana, è stato riferito che il diciannovenne Jack Sweeney aveva creato un bot Twitter nel 2021 con la capacità di tracciare i movimenti dei jet privati appartenenti a diversi miliardari della tecnologia. Ciò includeva nientemeno che il CEO di Tesla, Elon Musk, al punto in cui Musk ha contattato l’adolescente chiedendogli di fermarsi.

Musk ha detto a Sweeney che questo rappresentava un rischio per la sua stessa sicurezza ed ha offerto $ 5.000 per eliminare l’account.

Tuttavia, Sweeney ha ribattuto sostenendo che lo avrebbe fatto per $ 50.000. I soldi, a detta del giovane, lo aiuterebbero con cose come le tasse universitarie e, forse, anche a comprare un’auto come la Tesla Model 3.

Il CEO ha quindi detto a Sweeney che ci avrebbe pensato ma non gli ha ancora risposto, motivo per cui Sweeney ha deciso di rendere pubblica la sua conversazione con Musk.

Il punto di vista di Sweeney

Parlando a Business Insider, Sweeney ha detto:

“È andato nella direzione opposta a me, quindi perché non dovrei andare nella direzione opposta a lui?”

A merito di Sweeney, ha dato a Musk alcuni consigli su come bloccare la tracciabilità utilizzando un sistema che avrebbe cambiato l’identificatore del suo jet. Secondo Sweeney, sembrerebbe proprio che Musk abbia ascoltato il suo consiglio. Tuttavia ora il giovane la vede come un’interessante nuova sfida a cui ha detto che dovrà lavorarci attorno.

Possiamo capire perché Musk potrebbe non essere troppo entusiasta di pagare Sweeney $ 50.000 per fermarsi. Se Sweeney è stato in grado di tracciare i movimenti del jet di Musk, chi può dire che qualcun altro non inventerà qualcosa di simile e chiederà di nuovo altri $ 50.000, o più, da Musk?

Non siamo sicuri se Sweeney riuscirà mai a eliminare il suo bot, ma nel frattempo il suo lavoro è riuscito a fargli ottenere un lavoro presso una società chiamata UberJets, dove ha contribuito a sviluppare una piattaforma che tiene traccia dei voli charter per trovare posti più economici.