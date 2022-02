GeminiBook Pro ad un prezzo bomba su Amazon: una scheggia per l’uso quotidiano

Il GemiBook Pro è in vendita dal negozio ufficiale di Amazon ad un prezzo di 409 euro, a cui va sottratto il COUPON da 50 EURO: in questo modo pagherete il computer solo 369 euro con spedizione gratuita Prime.

Chuwi è uno dei fornitori di laptop più famosi in Cina, ed è proprio grazie a questo grande successo che è riuscito a ritagliarsi una grossa fetta di mercato anche in Europa. Chuwi ha rilasciato da poco una nuova serie di notebook, in particolare stiamo parlando del GemiBook Pro, che è un aggiornamento del GemiBook uscito nel 2020.

La caratteristiche del nuovo Chuwi GemiBook Pro: parliamo di 8 GB LPDDR4X in modalità dual channel e un SSD SATA Netac G535N da 256 GB. Puoi anche aggiungere una seconda unità SATA; peccato però che non siano supportate le slot NVMe. Stessa storia per la capacità della batteria (38WHr) e l’alimentatore da parete da 24W (12V,2A).

Ciò che cambia però sono il processore, stiamo parlando del nuovo Celeron J4125, la scheda Wi-Fi Intel AX200 Wi-Fi 6 e le dimensioni del display. Il GemiBook Pro acquistabile su Amazon condivide lo stesso design degli altri fratelli, cambiando solo alcune piccole cose: il telaio in lega di alluminio è relativamente più piccolo, misura solo 310 x 230 x 21 mm, e pesa 1,42 kg.