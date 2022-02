Introdurre i bambini al code cracking con CodeSpark Academy

Non c’è niente come la soddisfazione di risolvere un problema di codifica, sia che tu individui un bug o escogiti una soluzione elegante per un problema irritante. CodeSpark Academy aiuta a far conoscere ai bambini le gioie della programmazione e, in questo momento, puoi ottenere tre mesi di accesso con uno sconto del 66%.

CodeSpark è progettato per insegnare le basi della programmazione e dell’informatica ai bambini rendendolo divertente.

Rivolto a bambini dai 4 ai 9 anni, ha vinto una serie di premi tra cui i migliori strumenti digitali 2020 dell’American Association of School Librarians, il miglior giocattolo per il cervello di Academic’s Choice, un Gold Award dalla Parents’ Choice Foundation e un Kids at Play Interactive premio al Consumer Electronics Show.

Come funziona CodeSpark

CodeSpark utilizza un mix di sfide interattive, sandbox creative per creare giochi, storie e puzzle per sviluppare l’interesse dei bambini per gli argomenti di programmazione.

Mentre risolvono le sfide e tirano fuori il loro lato creativo, apprendono argomenti come sequenze, loop, dichiarazioni condizionali ed eventi. A un livello più ampio, queste sfide incoraggiano i bambini a usare la logica, considerare le azioni e i loro risultati e a sviluppare la volontà di sperimentare e vedere cosa succede.

Puoi iniziare su iOS, Android, Fire e Chrome, quindi non ci sono controller da dimenticare o console da trascinare. Non ci sono pubblicità né acquisti in-app, quindi i genitori non devono preoccuparsi del comportamento predatorio. Con un massimo di tre profili, le famiglie possono giocare insieme. L’accesso è illimitato, con nuovi contenuti in arrivo ogni mese per consentire ai bambini di saperne di più sul codice.

Il codice di apprendimento aiuta i bambini a sviluppare capacità di risoluzione dei problemi e mostra loro nuove prospettive sul mondo. Anche se non si avvicinano mai a una riga di codice, li aiuterà comunque a crescere.

Puoi dare loro tre mesi di CodeSpark Academy per $ 9,99, 66% di sconto sul prezzo consigliato di $ 29.

N.B. I prezzi sono soggetti a modifiche.