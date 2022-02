Chuwi LarkBox Pro: il micro PC Windows ideale per ogni attività

Tra le offerte del giorno più interessanti di Amazon puoi trovare il Chuwi LarkBox Pro , un Mini PC abbastanza piccolo da stare nel palmo di una mano. Un computer Windows ideale per le attività d’ufficio, aggiornabile al nuovissimo Windows 11, ad un prezzo decisamente conveniente in rapporto alle prestazioni: solo 180 euro.

Mini PC Chuwi LarkBox Pro: caratteristiche tecniche

Come intuibile, l’aspetto caratterizzante del computer riguarda le dimensioni a dir poco ridotte. Questo consente non solo di ridurre l’ingombro, ma garantisce un trasporto estremamente agevole così da poter avere un vero e proprio PC sempre a portata di mano. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo l’upgrade a Windows 11 non appena disponibile. La CPU è affiancata da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria ROM per l’archiviazione dei dati. Parliamo di una configurazione senza enormi pretese chiaramente, ma dalle ottime prestazioni per la gestione dei documenti, la navigazione e l’intrattenimento. Un pratico media center da portare sempre con sé per accedere ai contenuti in streaming di servizi come Netflix e Prime Video.

Pur con dimensioni ridotte al minimo possibile, il LarkBox non rinuncia ad una buona disponibilità di porte che rendono il computer estremamente flessibile. Dispone, infatti, di due porte USB 3.0 perfette per collegare periferiche di archiviazione esterne come pendrive, hard disk e SSD. Il bandwidth da 5Gbps consente di effettuare rapidamente backup o trasferimenti. L’uscita audio/video è una sola, HDMI, ma in grado di gestire uno schermo con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca neanche un pratico lettore di schede che consente di espandere in modo semplice ed economico lo spazio per la memorizzazione dei dati di ulteriori 128GB. In sostanza una macchina molto pratica e conveniente per chi desidera avere i propri file, e il modo con cui lavorarci, sempre a disposizione in ogni circostanza.

Grazie ad un coupon di ben 40 euro, il Chuwi LarkBox è disponibile su Amazon a soli 179 euro con spedizione Prime.