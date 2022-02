Boeing investe 450 milioni di dollari e finanzia Wisk per la creazione di nuovi velivoli elettrici

Yii Framework è una soluzione che consente di sviluppare progetti Web based sfruttando il linguaggio server side PHP. Grazie a questa guida scopriremo come creare applicazioni Web in modo semplice e veloce. Nel corso della trattazione verranno proposti esempi pratici dedicati alla realizzazione di form per l’interazione con gli utenti, la gestione dei database e i sistemi per l’autenticazione in aree riservate.