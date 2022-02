2 dispositivi 1 porta HDMI con questo splitter in offerta

Se le porte HDMI non sono sufficienti, sollecitarle con cambi continui di cavi non è certo l’idea migliore, soprattutto se per meno di 9 euro puoi acquistare lo splitter VWRhar 4K a 60Hz su Amazon. In questo modo una singola porta HDMI ti consentirà di collegare due dispositivi contemporaneamente.

Splitter HDMI VWRhar: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente robusto grazie ad un case realizzato completamente in lega di alluminio in una colorazione nera piuttosto discreta. Nella parte superiore ospita un pannello LED che indica la sorgente in utilizzo, affiancato da un pratico pulsante per switchare da una sorgente all’altra. Questo ti consente di selezionare rapidamente e senza destreggiarti tra i cavi il dispositivo da visualizzare. Lo splitter è in grado di supportare contemporaneamente due sorgenti con una risoluzione di 4K a 60Hz. Una soluzione ideale per lettori Blu-Ray, console da gioco o decoder sia satellitari che digitali.

Naturalmente potrai collegare anche i dispositivi dedicati allo streaming come Fire TV Stick, TV Box e computer. Lo splitter, infatti, è un accessorio perfetto anche per i monitor, consentendo di utilizzare lo schermo del tuo PC come display all-in-one. In questo modo potrai convertire, ad esempio, il tuo schermo in un monitor TV e goderti i tuoi programmi preferiti direttamente dallo schermo su cui lavori o giochi. Nel caso della risoluzione 2K, il refresh rate raggiunge i 144Hz, che diventa a 240Hz nel caso del Full HD. Questo permette anche ai videogiocatori più esigenti di collegare sorgenti diverse senza in alcun modo rinunciare alle prestazioni. Nel complesso un accessorio decisamente semplice sia nell’installazione che nell’utilizzo, quanto pratico e ad un prezzo decisamente accessibile.

Grazie all’offerta lampo che lo sconta di ben il 35%, lo splitter VWRhar è disponibile su Amazon a soli 8,48 euro.