Lexar da 128 GB: migliore micro SD in offerta su Amazon ad un prezzo BOMBA

Le schede di memoria MicroSD possono aiutare ad aumentare lo spazio di archiviazione di in un telefono, un tablet o essere utilizzata per fotocamere ed altri dispositivi. Lexar, una delle società più famose ed affidabili in questo settore, ha messo in offerta la Micro SD da 128 GB di memoria a soli 17,84€, un prezzo davvero conveniente considerando le prestazioni e la qualità della marca.

Grazie alle prestazioni di questa scheda, la velocità di lettura arriva fino a 100 MB / s, mentre quella di scrittura può arrivare fino a 30 MB / s. Queste schede SD Lexar possiedono la classificazione con classe U3, A1, ciò ti consente di gestire immagini di alta qualità e video 4K UHD in totale tranquillità.

Avere la classificazione A1 significa che la scheda può raggiungere un totale di 1500 IOPS in lettura continua e 500 IOPS in scrittura. Questo processo aumenta le prestazioni e la velocità con cui girano le app, oltre a far risparmiare memoria al telefono/tablet. Puoi acquistare questo prodotto in offerta su Amazon cliccando su questo link.