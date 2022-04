Corso per imparare HTML e CSS in offerta a 19,99€

Creare file HTML, impostare regole CSS: questi sono soltanto due fra gli elementi fondamentali che compongono la struttura di ogni pagina web che possiamo trovare in rete. Per capire ciò che si cela “dietro le quinte” di internet ti consigliamo un ottimo corso per principianti dedicato proprio ai linguaggi HTML e CSS, realizzato dall’esperto Alessio Ferrari. Un viaggio lungo 85 lezioni all’interno delle quali imparerai le basi per iniziare una nuova carriera lavorativa come sviluppatore web o per ampliare la tua conoscenza nell’ambito digitale. Il corso si trova in offerta per un periodo di tempo limitato a soli 19,99 euro anziché 49,99.

HTML e CSS per principianti: cosa offre il corso

Il corso è pensato e creato appositamente per chi non ha alcuna esperienza in materia, perciò non è necessario conoscere alcuna nozione per comprendere le lezioni. Tantissimi gli argomenti affrontati, che l’autore ha sintetizzato in una comoda scaletta dei contenuti:

Creare da zero pagine web semplici ed avanzate

Mettere le mani su pagine HTML esistenti e capire come funzionano

Padroneggiare i CSS

Creare layout che seguono la tua creatività

Creare progetti adatti agli smartphone e tablet

Modellare il tuo sito passo passo

“HTML e CSS per principianti” è rivolto a tutti coloro che non conoscono l’HTML e i CSS e vorrebbero saperne di più, ma anche a chi vorrebbe creare la sua primissima pagina in rete, nonché ai principianti dello sviluppo web. Il corso è adatto anche a chi vorrebbe intraprendere una carriera lavorativa all’interno di questo settore, ma non sa da dove iniziare. Requisiti principali: un PC portatile o desktop e una connessione ad internet, nulla di più. Il corso è stato aggiornato a gennaio 2022, perciò le nozioni che imparerai non saranno obsolete ma revisionate all’ultima versione. A questo link potrai dare un’occhiata più dettagliata ai contenuti affrontati nelle lezioni e potrai anche acquistare il corso al prezzo speciale di 19,99 euro invece di 49,99.