BMAX Y13 Notebook 2 in 1 Touchscreen e Convertible ad un prezzo SUPER su Amazon

BMAX ha messo in offerta su Amazon il suo notebook convertibile Y13, un PC 2 in 1 touchscreen, ad un prezzo davvero incredibile: soli 330,65€ invece di 395.

Il BMAX Y13 è un convertibile Full HD da 13,3 pollici con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di SSD, ma il suo punto di forza risiede nell’ Intel Core di ottava generazione, il Gemini Lake N4100, accompagnato dalla grafica Intel 600 UHD.

È improbabile che il BMAX Y13 sia familiare a molti. Il produttore è presente anche nel mercato IT con E-book reader e miniPC. Il modello Y13 è un piccolo laptop da 11,6 pollici adatto ai viaggi grazie al suo touchscreen inclinabile a 360 gradi. Non solo come laptop, ma anche come tablet.

Ciò che è speciale non è solo il display IPS FullHD, che è sensibile al tocco e si piega a 360 gradi sul retro del laptop. Può essere utilizzato anche come tablet, rendendo più facile lavorare o guardare serie tv/film, non solo in movimento, ma anche a casa.

Il dispositivo si affida al processore Intel Gemini Lake N4100, noto per le prestazioni a bassa potenza (fino a 6 W) con quattro core e un clock di base di 1,1 GHz, che può essere aumentato fino a 2,4 GHz.

Non manca la connettività wireles: incluso il Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e il Bluetooth 5.0. La fotocamera frontale ha una risoluzione VGA di 0,2 megapixel, ed è presente un’uscita video MicroHDMI, oltre che un lettore di schede MicroSD, una porta Type-C e porta MicroUSB. Accanto al pulsante di accensione c’è il controllo del volume, disponibile in modalità tablet con un pulsante fisico e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ricordiamo che questo laptop ha una batteria da 7000 mAh, questo significa che potrai utilizzarlo senza problemi per 2-3 ore prima di doverlo ricaricare. Puoi acquistare questo PC convertibile ora su Amazon approfittando della spedizione Prime cliccando su questo link.