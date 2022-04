Apple aggiornamento iOS 14.4.1: ecco i miglioramenti

Apple rilascia iOS 15.4.1 e iPadOS 15.4.1 per risolvere i problemi di esaurimento della batteria e non solo.

Apple sta rilasciando una nuova serie di aggiornamenti software per i suoi dispositivi mobili. Ciò include iOS 15.4.1 per tutti gli iPhone supportati e iPadOS 15.4.1 per tutti i tablet supportati. Come suggerisce fortemente l’incremento del numero, questa è una versione minore che non porta nuove funzionalità.

Tuttavia, pretende di migliorare qualcosa che scommettiamo che è incredibilmente importante per la maggior parte delle persone: la durata della batteria. Questo perché le note di rilascio menzionano che al momento dell’installazione di questo aggiornamento, il vostro iPhone o iPad risolverà i problemi di esaurimento della batteria che sono stati apparentemente introdotti con il rilascio di iOS 15.4 un paio di settimane fa.

Apple afferma:

La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del previsto dopo l’aggiornamento a iOS 15.4 o iPadOS 15.4 e questo aggiornamento è qui per risolverlo. Personalmente, non è un problema che avevo riscontrato, ma abbastanza perché Apple abbia bisogno di correggerlo.

Apple non corregge solo i bug della batteria

Non solo, l’aggiornamento porta anche una correzione per i dispositivi Braille che non rispondono durante la navigazione del testo o la visualizzazione di un avviso. Ultimo, ma non per importanza, una correzione per i dispositivi acustici Made for iPhone che perdono la connessione all’interno di alcune app di terze parti.

Potrebbero esserci anche altre correzioni di bug senza nome e vari miglioramenti delle prestazioni, ma chiaramente il titolo qui riguarda la correzione del consumo della batteria.

Quindi, se l’ iPhone o iPad sembrava avere questi problemi dopo l’aggiornamento di iOS o iPadOS 15.4, potresti voler andare su Impostazioni e installare iOS 15.4.1 o iPadOS 15.4.1 il prima possibile.