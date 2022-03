UkraineDAO lancia un NFT 1/1 per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina

Sabato 26 febbraio 2022 alle 12:00 EST, UkraineDAO ha rilasciato un NFT 1/1 della bandiera ucraina. Coniato da CXIP, ha lo scopo di raccogliere fondi per le organizzazioni civili ucraine per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra iniziata da Putin.

Il rilascio si affianca alla creazione di un PartyBid, strumento che consente alle persone di fare offerte collettivamente. Non solo, in caso di vincita, di ottenere la proprietà frazionata della bandiera, al fine di consentire a chi desidera donare qualsiasi somma di denaro di partecipare e ricevere un POAP (prova di partecipazione, un souvenir digitale).

Non più solo crowdfunding di criptovalute.

UkraineDAO: ecco come è nata

UkraineDAO ha iniziato a formarsi subito dopo che si è saputo che l’esercito russo stava invadendo l’Ucraina. Nadya Tolokonnikova di Pussy Riot, Alona di FreeRossDAO, CryptoStΞvΞ di PleasrDAO e Trippy di Trippy Labs hanno iniziato a organizzare e riunire i membri della comunità dei vari DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) di cui fanno parte.

Abbiamo evitato di proposito di aggiungere la nostra arte a questa versione, in un certo senso è la nostra forte dichiarazione artistica concettuale. Le persone possono avere un’estetica diversa, ma non si tratta di quale colore preferiamo, si tratta di unirsi per salvare vite umane. La bandiera ucraina ci unisce

ha detto Nadya Tolokonnikova di Pussy Riot.

Giovedì, CXIP ha ricevuto la notizia che molti dei nostri partner di sviluppo con sede in Ucraina sono stati sfollati dalle loro case e hanno corso per portare le loro famiglie al sicuro. Alcuni di loro sono rimasti in Ucraina, intrappolati e impossibilitati ad andarsene. Nell’ultimo anno, questi partner sono diventati alcuni dei nostri amici più cari, parte della famiglia CXIP e del nostro team principale. Quando Nadya Tolokonnikova e PleaserDAO di Pussy Riot hanno chiesto a CXIP di creare un contratto personalizzato per l’ iniziativa NFT di UkraineDAO, abbiamo immediatamente rifocalizzato i nostri sforzi per supportare questa campagna fondamentale”

ha affermato Jeff Gluck, CEO di CXIP .

Come Back Alive: l’organizzazione di beneficenza per eccellenza

“Come Back Alive“, l’organizzazione scelta da UkraineDAO per beneficiare dei ricavati, è stata fondata nel 2014 da Vitaliy Deynega, uno specialista IT di Kiev.

I loro principi: neutralità politica, rendicontazione aperta su entrate e spese e distribuzione degli aiuti ai più bisognosi.

Una valutazione dei risultati dei progetti di beneficenza ucraini pubblicati dall’Associazione dei filantropi ucraini nel 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 qualifica “Come Back Alive” come una delle iniziative di beneficenza e volontariato ucraine più efficaci e trasparenti.