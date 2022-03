SQL Buddy: gestire il DB di WordPress dalla dashboard

SQL Buddy è un nuovissimo plugin per il database management su WordPress realizzato dagli stessi sviluppatori in forza alla Delicious Brains di estensioni molto utilizzate come WP Migrate DB e Advanced Custom Fields, una vera garanzia in termini di qualità.

Si tratta di una soluzione che permette di editare le tabelle del database MySQL di WordPress attraverso un’interfaccia visuale particolarmente intuitiva, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti o ad istruzioni da riga di comando per il medesimo scopo.

Tutte le funzionalità per il CRUD

Di ciascuna tabella viene fornita la dimensione, il numero di record e si può poi ottenere il dettaglio di tutti i campi contenuti per effettuare attività di editing sui singoli valori. E’ possibile effettuare ricerche dedicate ad una tabella specifica e sono supportate tutte le operazioni di tipo CRUD (Create, Read, Update e Delete) che consentono di gestire liberamente i dataset.

Non manca naturalmente il supporto per l’impaginazione che consente di navigare facilmente tra i record visualizzati in output.

Si possono inoltre filtrare i record utilizzando delle condizioni personalizzate per le query, scegliere un determinato campo di una tabella che deve essere mostrato a video, visualizzare tutto il contenuto di un singolo record selezionato ed eventualmente editarlo o cancellarlo.

Quando può essere utile

SQL Buddy può essere utilizzato in diverse situazioni, come per esempio quando si deve migrare un sito Web basato su WordPress da un’area di staging all’ambiente di produzione e si ha l’esigenza di modificare gli URL della propria installazione.

Nello stesso modo il plugin potrebbe risultare utile per procedure di ottimizzazione, come per esempio quando si è deciso di disinstallare un tema o un’estensione e si ha la necessità di eliminare alcuni record che non sono stati cancellati durante la rimozione.

SQL Buddy è utilizzabile direttamente dalla dashboard di WordPress e questo rappresenta un grande vantaggio rispetto a strumenti più “tradizionali” per il database management online come PHPMyAdmin che sono invece utilizzabili separatamente rispetto al CMS.

Si tratta di una soluzione completamente Open Source e gratuita che oggi conta soltanto alcune decine di utilizzatori, il rilascio della prima versione stabile è però estremamente recente.

Fonte: SQL Buddy