Linus Torvalds rilascia Linux 5.17 RC6

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha reso noto alla community di utenti, per mezzo della mailing-list ufficiale dedicata agli sviluppatori del progetto, la release della nuova versione di testing del kernel Linux, ovvero la build 5.17 RC6 (release candidate). È passato più di un mese dall’ingresso nel ramo stabile di Linux 5.16 ed i lavori per la futura milestone sembrano procedere a pieno regime. Tale rilascio infatti rientra perfettamente nelle tempistiche di sviluppo dettate dal team dei developer, che punta ad offrire ai tester del codice una nuova versione a cadenza regolare.

Nelle release note di Linux 5.17 RC6 Linus Torvalds dichiara:

“Nessuno può affermare che la scorsa settimana sia stata *normale*, ma qualunque cosa stia succedendo nel mondo (e personalmente avevo “Zombieapocalypse” sulla mia scheda del bingo, non “Putin ha un esaurimento nervoso”), non sembra aver influito molto sullo sviluppo del kernel.”

Torvalds prosegue affermando che anche se i rilasci delle RC stanno precedendo in modo relativamente regolare ci sono ancora diverse problematiche nel codice che potrebbero costringere il team di coder a posticipare i tempi di arrivo della stable release di Linux 5.17. Si tratta in particolare di alcuni bug segnalati dai tester subito dopo il rilascio della RC1, che stanno impegnando i maintainer più del previsto. Tuttavia le patch sono in dirittura d’arrivo quindi i rallentamenti non dovrebbero essere di grande entità.

Per Linux 5.17 RC6 gli sviluppatori si sono quindi focalizzati principalmente sulla pulizia del codice e sull’implementazione di bugfix e patch di vario genere in modo tale da migliorare la stabilità generale del kernel, senza quindi introdurre novità di rilievo anche perché la code merge window per le nuove feature è chiusa già da tempo. Per le nuove funzionalità di spicco, come ad esempio il supporto al Process Adaptive autoNUMA per CPU AMD, si dovrà infatti attendere Linux 5.18. La versione stabile di Linux 5.17 è invece attesa per le ultime settimane del mese di marzo.