Il team di Linux Mint ha rilasciato LMDE 5 beta

Il team di developer di Linux Mint ha rilasciato la nuova build di testing di LMDE 5. Tale edizione della distribuzione si basa interamente sui pacchetti contenuti nei repository di Debian 11 “Bullseye”, dunque ha un target di utenti leggermente differente dalla versione standard di Linux Mint, che invece si basa sui vari rilasci di Ubuntu. Nel dettaglio LMDE 5 beta, nome in codice “Elsie”, dispone del kernel Linux 5.10 LTS (Long Term Support) ed è stata equipaggiata con il desktop environment Cinmamon 5.2, fork del più blasonato GNOME 3, ovvero l’ambiente grafico sviluppato con il contributo degli sviluppatori di Linux Mint.

L’annuncio della release di LMDE 5 beta è stato dato dal leader del progetto Clement Lefebvre, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale di Linux Mint, che si dice molto soddisfatto di questa nuova versione di testing di LMDE 5. La build infatti si presenta, sia dal punto di vista estetico che da quello prestazionale, in modo molto simile alla flavor basata su Ubuntu 20.04, inoltre tecnicamente gode anche di software più aggiornato rispetto a Linux Mint 20.3. Questo perché i pacchetti provenienti da Debian 11 sono stati aggiornati di recente, quindi i repository di LMDE 5 contengono programmi ed applicativi dotati degli ultimi upgrade e bugfix.

Chiunque sia interessato a provare LMDE 5 beta può reperire facilmente i file ISO per l’installazione direttamente dal sito ufficiale di Linux Mint. Oltre alla versione a 64bit è disponibile anche quella per i vecchi sistemi a 32bit, dunque gli utenti in possesso di un computer datato potranno provare LMDE 5 senza troppi problemi di compatibilità.

Tuttavia prima di provare LMDE 5 beta è bene ricordare che si tratta di una release dedicata principalmente alla community di contributori ed ai tester volontari. È infatti un prodotto ancora potenzialmente instabile non esente da bug anche gravi che possono compromettere l’ambiente di lavoro ed il corretto funzionamento del PC.