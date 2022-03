Le bande di hacker scelgono da che parte stare nella guerra tra Russia e Ucraina

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato le bande di ransomware e altri gruppi di hacker ad annunciare pubblicamente sui social media da che parte stanno in questo conflitto.

Alcune delle dichiarazioni di questi gruppi non sono solo mero supporto, ma anche minacce aperte. Alcuni gruppi sono finanziati dallo stato, mentre altri sono indipendenti, ma entrambi sono in grado di fare lo stesso e causare gravi danni.

Hacker dalla parte dell’Ucraina

Gli Anonymous sono “ufficialmente in una guerra informatica contro il governo russo”. Per saperne di più leggi il nostro articolo ” Anonymous minaccia Putin: “I tuoi segreti non sono più al sicuro“.

Ghostsec ha annunciato il suo sostegno all’Ucraina:01

A sostegno del popolo ucraino, SIAMO CON TE!

Conosciuto anche come Ghost Security, il gruppo è stato originariamente formato per attaccare i siti web dell’ISIS che predicano l’estremismo islamico. Ghostsec è anche comunemente indicato come una propaggine di Anonymous.

Hacker dalla parte della Russia

Il famoso gruppo ransomware Conti ha espresso pieno sostegno al governo russo.

Se qualcuno decide di organizzare un attacco informatico o qualsiasi attività bellica contro la Russia, utilizzeremo tutte le risorse possibili per vendicarsi contro le infrastrutture critiche del nemico” ha minacciato il gruppo.

Un’ora dopo, il gruppo ha cambiato il suo messaggio, dicendo che “non si allea con nessun governo e condanna la guerra in corso”, ma risponderà all’aggressione informatica dell’Occidente alle infrastrutture russe. Conti è uno dei gruppi ransomware più attivi.

Il gruppo UNC1151 di Minsk sostiene la Russia. Si ritiene che questo gruppo sia finanziato dalla Bielorussia. Il gruppo ha già tentato di hackerare gli account di posta elettronica dei soldati ucraini.

I membri del gruppo sono ufficiali del Ministero della Difesa della Repubblica di Bielorussia.

hanno detto i funzionari ucraini.

SandWorm; hacker russi sponsorizzati dallo stato stesso e, come The Red Bandits, sono dalla parte della Russia. Hanno annunciato su Twitter il 22 febbraio di aver violato le telecamere della polizia ucraina e hanno minacciato che se l’Ucraina non avesse fatto ciò che voleva la Russia, avrebbe intensificato gli attacchi contro l’Ucraina.

Valuteremo anche la distribuzione di #ransomeware in #UcrainaRussiaCrisis #RussiaUkraina #Ucraina

ha affermato il gruppo, che si descrive come un gruppo di criminalità informatica dalla Russia, anche se si ipotizza che dietro il gruppo ci sia l’intelligence russa.

Anche CoomingProject, un altro gruppo di ransomware meno noto, è dalla parte della Russia. Il gruppo di hacker ha annunciato che aiuterà il governo russo in caso di attacco informatico. Il gruppo è stato collegato all’hacking e al furto di dati da parte dell’Agenzia spaziale nazionale sudafricana, avvenuta l’anno scorso.

Conclusioni

L’effetto domino degli annunci degli hacker ha incoraggiato la parte ucraina a cercare di coinvolgere le sue forze di hacker nella difesa contro gli attacchi informatici alle infrastrutture del paese. Il Ministero della Difesa ucraino ha inviato un messaggio alla comunità di hacker ucraini affinché si unisca alla missione di difesa del Paese e agisca in modo offensivo contro la Russia nelle operazioni di spionaggio informatico dando l’imput per una pericolosa guerra informatica.