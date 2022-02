Un intero desktop da mettere in tasca scontato di 100 euro

Se vuoi un vero PC Windows con le dimensioni di un Raspberry, il MeLe Mini PC Stick è la soluzione che stai cercando ed oggi al minimo storico su Amazon per soli 179 euro. Un computer in grado di soddisfare qualsiasi esigenza professionale in un formato realmente tascabile.

Mele Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il Mini PC ha un design estremamente compatto e soprattutto sottile, grazie ad un sistema di raffreddamento brevettato. All’interno, infatti, l’Intel Celeron J4125 riesce a portare i suoi quattro core ad una frequenza massima di 2,7GHz, riuscendo a lavorare agevolmente anche a pieno carico. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Si tratta di una configurazione piuttosto performante considerando le dimensioni, capace di gestire la navigazione, l’intrattenimento e qualsiasi altra applicazione d’ufficio. Si tratta di una macchina interessante anche come media center, in alternativa ai tradizionali TV Box. Potrai accedere comodamente e senza ingombro alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Il computer presenta due porte USB 3.0 ad alta velocità, ideale per connettere periferiche esterne come pendrive, hard disk o SSD. L’uscita audio/video è una HDMI integrata che consente di collegare l’intero PC direttamente al monitor o alla TV con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Ottima la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di collegare il PC alla rete attraverso il cavo per la massima velocità e stabilità della rete. Completano la dotazione le reti wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon di 30 euro che si somma allo sconto preapplicato del 25%, il MeLe Mini PC Stick è disponibile su Amazon a soli 179 euro, il prezzo più basso di sempre.