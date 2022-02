Shiba Inu annuncia il proprio Metaverso: entra nello Shiberse

Il token Shiba Inu si tuffa nella sfera del Metaverso annunciando il lancio di “Shiberse” nel 2022. Shiberse sarebbe la prima versione dell’anno per il suo ecosistema in continua crescita ed espansione. Lo sviluppatore principale SHIB Shytoshi Kusama ha preso in giro gli investitori sullo sviluppo per quasi una settimana e il team lo ha finalmente reso ufficiale.

La grafica Shiberse sembra estremamente ricca e professionale con dettagli in ogni aspetto dell’immagine. Dalle foglie verdi lussureggianti agli alberi e alle rocce, l’immagine è a dir poco un’opera d’arte.

Questo annuncio ha entusiasmato la comunità di Shiba Inu e ha portato un raggio di speranza in mezzo alla flessione del mercato. I social media sono inondati di post sull’ultimo aggiornamento SHIB e su come il prossimo Metaverse cambierà le sorti dei token.

SHIB è sicuramente pronto per una corsa calda nel 2022 poiché hanno diverse versioni nella manica. Il meme-token è a un punto cruciale e sta crescendo in modo sostenibile attraverso le sue prossime versioni.

Cos’è uno Shibaverse?

Shibaverse è un Metaverse e Shibacity è la sua capitale. Shibacity avrà il suo inizio a partire dal quartiere Genesis, il quartiere più prestigioso dell’intera città, situato sulla costa del mare.

I prossimi distretti di Shibacity rappresenteranno piattaforme e prodotti nativi dell’ecosistema token Shiba Inu: Shibarium, distretto nautico parzialmente immerso sotto l’acqua, distretto di Shibaswap e altri. Ognuno, unico nel suo genere.

Shiba Academy, eventi e meetup della community online, gallerie virtuali 3D con opere d’arte create dagli utenti, mercato NFT di proprietà/animali domestici/accessori, sfide di gioco: questo è ciò che avrà luogo in Shibaverse e poiché il mondo virtuale sarà aperto alle idee della comunità.

Crediamo sinceramente che sia solo l’inizio.

Quali sono gli obiettivi di Shibaverse?

Alla base dell’allettante progetto troviamo due interessanti obbiettivi: