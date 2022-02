Samsung registra ricavi record per il 2021

Samsung ha pubblicato i suoi risultati finanziari annuali rivelando un nuovo record di entrate per l’anno solare 2021: 279,6 trilioni di KRW ovvero circa 232 miliardi di dollari.

Si tratta di un enorme aumento del 18% su base annua, grazie al miglioramento delle vendite in tutte le divisioni dell’azienda Samsung Electronics.

Anche l’utile operativo e i ricavi nel quarto trimestre del 2021 sono migliorati: le vendite sono aumentate del 24%, mentre il reddito è cresciuto del 53% rispetto al quarto trimestre del 2020.

In termini di entrate si prevede una crescita maggiore per il 2022.

I dati di Samsung

Il gigante tecnologico sudcoreano ha realizzato 76,57 trilioni di won nel quarto trimestre del 2021 e 279,6 trilioni di won nell’intero anno. Ciò rappresenta un aumento del 24% su base annua, che Samsung attribuisce all’espansione delle vendite di smartphone premium, inclusi telefoni pieghevoli, TV ed elettrodomestici.

Per il 2022, Samsung prevede una crescita continua con la ripresa della domanda IT globale, anche se ammette che è probabile che le sfide associate ai problemi di fornitura e al COVID-19 persistano.

La società prevede di assicurarsi una fetta più ampia del mercato degli smartphone rilasciando più smartphone 5G per il mercato di massa. Si aspetta che i telefoni 5G rappresentino più della metà di tutte le vendite di smartphone nel 2022 raggiungendo il tanto famigerato punto di svolta. Questo metterà Samsung contro una serie di rivali cinesi, come Oppo e Xiaomi, che rilasciano un gran numero di telefoni 5G a prezzi accessibili in un anno.

Samsung ritiene inoltre che la domanda di tecnologia di visualizzazione OLED aumenterà man mano che i telefoni pieghevoli continuano a crescere. Il successo inaspettato del suo Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, così come un sacco di sforzi rivali emergenti significano che questa è una sezione del mercato da tenere d’occhio nel 2022.

Nonostante i numeri record, va notato come i profitti operativi di Samsung sono inferiori alle attese. Ciò è avvenuto a causa di una combinazione di un bonus speciale per i dipendenti, spedizioni prudenti di chip di memoria e alti costi di ricerca e sviluppo.